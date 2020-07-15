На Прикарпатті відновили зруйнуваний повінню газопровід

У селі Назавизів Надвірнянського району відновили газопровід, який зруйнувала червнева стихія. Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА. «У селі Назавизів Надвірнянського району відновили газопровід, який зруйнувала стихія 23-24 червня», – йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що у селі Назавизів повінь розмила береги і газопровід опинився у руслі річки. Без газу залишились більше тисячі людей у селах Гвізд і Мирне.

Наразі в області роботи з відновлення наслідків повені тривають. Без газопостачання ще залишаються понад 2 тисячі абонентів у Надвірнянському, Коломийському, Рожнятівському, Косівському і Калуському районах. В Івано-Франківській області під час повені 22-23 червня були підтоплені 263 населені пунктів, понад 13 тисяч житлових будинків пошкоджені, близько 20 – повністю зруйновані.

Під час стихії загинули чотири людини. Збитки, завдані стихією, в області оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн.