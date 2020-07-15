Доктор Комаровский рассказал, что нельзя делать при обмороке ребенка

Важно знать каждому!
На своей странице в социальной сети доктор Евгений Комаровский часто делится полезной информацией и рекомендациями, которые касаются здоровья. В этот раз он рассказал том, как оказать первую помощь человеку при обмороке.
“Наиболее распространенными симптомами обморока являются бледность кожи и холодный пот.
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Симптомы, чаще всего непосредственно предшествующие обмороку: общая слабость, тошнота, ощущение сердцебиения, головокружение, «потемнение» в глазах, потеря равновесия.
Если ребенок теряет сознание на ваших глазах, прежде всего поддержите его, чтобы не ударился во время падения.
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Дальнейшие действия:
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● положите на спину;
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● слегка запрокиньте голову;
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● приподнимите ноги на 30—60°, подложив под них свернутую одежду, подушку и т. п.;
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● расстегните (снимите) одежду, если она способна помешать дыханию;
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● по возможности обеспечьте приток свежего воздуха (откройте окно, организуйте сквозняк, используйте вентилятор, веер, газету и т. п.).
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ВНИМАНИЕ!
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● если в течение 3 минут сознание не восстанавливается;
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● если есть избыток слюны и (или) рвота (рвотные позывы);
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● если дыхание затруднено —уложите ребенка в устойчивое положение на боку!
Обморок в большинстве случаев заканчивается еще до того, как вы успели обратиться за медицинской помощью. Тем не менее, даже если сознание восстановилось быстро и ребенок кажется вам совершенно здоровым, все равно проконсультируйтесь с врачом и до осмотра специалиста не спускайте с ребенка глаз.
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НЕ НАДО:
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● кричать;
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● бить по щекам;
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● давать нюхать нашатырный спирт;
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● тормошить;
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● брызгать воду на лицо.
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ВНИМАНИЕ!
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Обучайте детей тому, что при первых признаках слабости или головокружения следует немедленно лечь или хотя бы сесть: это убережет их от травм, связанных с падением!”, – пояснил доктор Комаровский.
В комментариях подписчики Евгения Комаровского написали: ” Ой, мамочки. Как же это страшно. Особенно, когда у тебя двое деток и есть за кого бояться🙈пусть все будут здоровы и о таких случаях будут знать только по-наслышке”, ” Один раз в поезде упала со второй полки в обморок, очнулась от того что мама лупит меня по щекам😂 вот не читала она Комаровского, сразу видно”, ” Эх, у меня в детсве постоянно обмороки были от жары 😅 Да и в подростковом возрасте часто сознание теряла, то поесть не успела, то кофе выпила “, ” Не знала, что не надо давать нюхать нашатырь и брызгать лицо! “.