«Відповідальність беремо на себе». У «Слуги народу» наполягають на включення «друкарського верстата»

Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що в результаті ухвалення рішення про емісію гривні неодмінно станеться певний стрибок цін і курсу.

Відповідальність за наслідки емісії гривні парламентська фракція «Слуга народу» візьме на себе.

Про це у сьогоднішньому інтерв’ю «РБК-Україна» заявив нардеп, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

«Відповідальність візьмемо ми всі, як команда, як Рада, як фракція насамперед.

Треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою.

Те, що буде певний сплеск цін і курсу у випадку, якщо буде прийнято таке рішення, це 100%. Інша справа — в якому розмірі.

Це буде прямо пропорційно залежати від того, чи будуть цільовим чином використані ці гроші», — зазначив він.

Наталуха підкреслив, що якщо буде математична модель, вони перерахують і прийдуть до висновку, що емісія буде мати сенс, то, незважаючи на ризики, «це комусь доведеться робити».

«Зараз час ризиків та викликів, не вдасться відмежуватися якийсь балаканиною», — підсумував він.