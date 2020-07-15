ОГПУ: Офіс Генерального Прокурора України або Пограбування По-Українськи

Не так давно ми відзначили рік з моменту інавгурації Президента Зеленського, як скоро виповниться рік роботи оновленого складу Верховної Ради України.

Не хочеться згадувати всі невиконані обіцянки керівництва країни, але одна подія могло сильно підвищити рейтинг Гаранта і всій партії «Слуги Народу». Це посадка високопоставлених чиновників, які незаконно привласнюють бюджетні кошти, тобто наші з вами…

Всі ми пам’ятаємо, як наприкінці квітня заметушився і засмикалася Борис Філатов разом з Геннадієм Корбаном, коли заступника прокурора Миколаївської області Степана Божило за розпорядженням ГПУ направили в Дніпро.

Як же було не метушитися Борису і Геннадію, коли рознеслася невтішна звістка, що Божило відряджений у наше місто для збору доказів крадіжки Філатова і Корбана, з подальшою посадкою цих двох.

Прокурор збирав інформацію у всіх, хто готовий був злити інфу на Бориса: у вузькопрофільних фахівців з будівництва, місцевих активістів і навіть чиновників. Слідчій групі вдалося зібрати чимало доказів махінацій і злодійства. І цього вистачило б, щоб посадити і Борю, і Гену. Ми чекали, що ось-ось Філатова і Корбана покарає меч правосуддя, що прокурор Божило допоможе врятувати Дніпро від банди розперезалися мародерів. Але щось пішло не так.

Кажуть, що низка зустрічей завела прокурора Божило в дніпровський «Амстердам». Для необізнаних зазначимо, що це резиденція головного громадського активіста міста – Геннадія Корбана, звідки він керує скільки і як вкрасти з бюджету. Того самого, якого і документували співробітники Офісу генерального прокурора на чолі зі Степаном Божило.

Як бачимо, через 3 місяці злодії і шахраї досі на волі, а грабіж жителів Дніпра триває.

До речі наше джерело каже, що «немеркантильна» Степан Божило вирішив трохи підзаробити і продав Загіда Краснова значний обсяг доказів, включаючи записи телефонних переговорів Бориса і Геннадія з різними чиновниками, бізнесменами і місцевими бандитами. Кажуть, отримав він за це не один десяток тисяч доларів.

І як кажуть в народі: «Не ту країну назвали Гондурас»…. Виявляється, що Степан Божило готує гастролі по закладам Дніпра, щоб «зібрати» нові докази злочинної діяльності Бориса Альбертовича і Геннадія Олеговича. Як кажуть старі прокурори: «Якщо не можеш перемогти – очоль. А ще краще зароби і звільнися з почестями».

Чим закінчиться ця історія, покаже час. А поки нам з вами в нових агиткампаниях розповідають про «здобутки» у боротьбі з корупцією.

SKELET-info

ДОСЬЄ: Борис Філатов: рейдер, брехун, хам

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ОГПУ: Офіс Генерального Прокурора України або Пограбування По-Українськи оновлено: 15 липня 2020 автором: creatorFacebook0Twitter0