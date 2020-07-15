Еммануель і Бріджит Макрон потрапили в оточення сердитою натовпу, яка вимагала відставки президента

В національне свято-День взяття Бастилії, який відзначають у Франції 14 липня, президент країни Еммануель Макрон (який раніше порушив соціальну дистанцію при зустрічі з принцом Уельським Чарльзом) і його дружина Бріжит вийшли прогулятися по вулиці. Однак недалеко від Єлисейського палацу, в паризькому парку Тюїльрі, 42-річний французький лідер та його 67-річна дружина потрапили в оточення сердитою натовпу протестуючих проти уряду.

⚡🇲🇫VIDÉO — Les voltigeurs dans le viseur des GJ : des Gilets jaunes se sont retrouvés face à E.#Macron en début de soirée alors qu’il se promenait au jardin des Tuileries. lls ont interpellé le PR sur la question des violences policières en lui demandant de «virer la BRAV». (NC) pic.twitter.com/Yc3Z51aoaK

— Brèves de presse (@Brevesdepresse) July 14, 2020

Як повідомляє видання Daily Mail, люди почали вимагати відставки Макрона, скандуючи гасла і викрикуючи на його адресу лайку. Охорона розгубленого Макрона спробувала відтіснити юрбу від президентської родини. Сам президент спробував вступити в розмову з демонстрантами, привітавши їх із святом. Проте у відповідь привітань не дочекався.

«Зберігайте спокій, і проблем не буде… Сьогодні свято, і я гуляю з дружиною», — сказав президент, безпека якого зазнала серйозної загрози. Макрон також додав, що протестувальники не «являють собою зразок поваги».

Один із протестувальників сказав, що президенту ніхто не збирається завдавати шкоди — «принаймні, сьогодні». І що шкоди вони заподіють йому в 2022 році, на виборах глави держави.

Зрештою охороні вдалося відвести подружжя Макрон. Ніяких арештів проведено не було.