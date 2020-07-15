Ердоган назвав переклад Святої Софії на мечеть “виправленням помилки”

Айя-Софію і надалі оберігати, як об’єкт культурної спадщини, запевнив президент Туреччини.

Турецька влада, змінивши статус собору Святої Софії на мечеть Айя-Софія, виправили допущену в 1935 році історичну помилку, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Про це, у вівторок, 14 липня, повідомляє .

“Ми виконали волю 83 млн громадян Туреччини. У 1934 році її перетворили на музей. Зараз ми виправляємо цю помилку, це наше суверенне право”, – додав президент.

Ердоган підкреслив, що Айя-Софія була перетворена в мечеть не з церкви, а з музею.

“У нас ні в якому разі немає ворожнечі до представників інших релігій – навпаки, є повага. У нас в 4-5 разів більше культових будівель для немусульман, ніж в Європі для мусульман”, – сказав турецький президент, зазначивши, що влада продовжать стежити за збереженням Айя-Софії “як за скарбом”.

Статус Айя-Софії в якості державного музею був затверджений урядовим рішенням 24 листопада 1934 року, підписаним засновником Турецької Республіки Мустафою Кемалем Ататюрком.

Державний рада Туреччини 10 липня цього року скасував постанову уряду про присвоєння собору Святої Софії статусу музею. Потім Ердоган підписав указ, згідно якому в Айя-Софії відновляться мусульманські поклоніння.

Собор Святої Софії, побудований у VI столітті і є пам’яткою візантійського зодчества, в 1985 році був включений до складу пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ряд європейських країн засудив це рішення. Вони визнали такий крок викликом всьому світу.