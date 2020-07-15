У Росії 72-річного інваліда звинуватили у підготовці збройного захоплення влади

В Омську росіянин похилого віку, який до того ж має інвалідність і обмежений у пересуванні, став фігурантом кримінальної справи про організацію екстремістського співтовариства, також йому може бути пред’явлено звинувачення у підготовці збройного захоплення влади. Чоловік є прихильником руху, який заперечує розпад Радянського Союзу, пише «Нова газета».

Мова йде про 72-річного інваліда Володимирі Бесхлебном, який є головою так званого «омського виконкому Ради народних депутатів РРФСР». Він і його прихильники стверджують, що Радянський Союз досі існує, і не визнають чинні російські влади.

За даними регіонального управління Федеральної служби безпеки, Безхлібний, нібито, готував збройне захоплення влади. Обшуки були проведені вдома у пенсіонера, його соратників, а також у двох омських офісах їх руху.

Як пише «Нова газета», бійці спецназу з автоматами увірвалися в квартиру інваліда рано вранці минулого тижня. Вони вилучили з його житла електронні пристрої, а також документи, включаючи паспорт радянського зразка, а також державні друку РРФСР.

Пізніше суд обрав Безхлібний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Поки він звинувачується в організації екстремістського співтовариства, однак йому також хочуть поставити підготовку насильницького захоплення влади.

Зазначимо, що кілька років тому пенсіонер потрапив в аварію і тепер є інвалідом, обмеженим у пересуванні. Це не завадило силовикам запідозрити його у вчиненні таких серйозних злочинів.