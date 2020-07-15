У Києві рекорд по кількості нових випадків коронавіруса — Кличко

Станом на ранок 15 липня у Києві зафіксували вже 6 497 випадків коронавіруса, з них 147 — протягом минулої доби.

Про це в ході онлайн-конференції 15 липня повідомив мер Києва Віталій Кличко, відео оприлюднено в Фейсбуці.

«Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 147 хворих. Це найбільша кількість за весь період пандемії», — заявив Кличко.

Втім, одного разу цей показник у столиці був перевищений — 16 травня заразилися відразу 153 людини. Тоді зафіксували спалах Covid-19 в інтернаті для дівчаток.

За даними Віталія Кличка, за минулу добу в столиці захворіли шестеро медиків. В цілому серед нових пацієнтів:

66 жінок у віці від 18 до 71 року,

73 чоловіки у віці від 18 до 85 років,

5 дівчаток від 1 року до 16 років,

3 хлопчика від 2 до 6 років.

Протягом останніх 24 годин один пацієнт з Covid-19 у Києві помер, загальне число летальних випадків досягло 126. Одужали за добу 36 осіб, всього коронавірус подолали 2 160 жителів Києва.

Лідерами по захворюванню за минулу добу стали Шевченківський район — 27, Дарницький — 22, Деснянський — 21 випадок.

Відзначимо, що число нових випадків у Києві продовжує зростати вже другий день. 13 липня повідомлялося про 56 хворих, 14-го — о 112 нових пацієнтів, 15 липня кількість хворих збільшилася на 147.