Прокурор Віктор Яценко: коли держслужба перетворена на корупційну годівницю

30 червня 2020 року Шевченківський суд міста Києва повністю виправдав чи не найвідомішу суддю Майдану Оксану Царевич. За її справою стежила вся країна, а її результат можна вважати маркером реалізації величезного запиту суспільства на справедливість та боротьбу з безкарністю. Вагомою причиною виправдовувального вироку одіозній судді стала позиція прокурорів у залі судового засідання. У цьому матеріалі ми розповімо про прокурора, який представляв обвинувачення у цій справі.

Знайомтеся, прокурор прокуратури м Києва — Віктор Яценко. Він входити в групу прокурорів, які підтримували в Шевченківському райсуді обвинувачення щодо судді Царевич. Керівником групи була Вікторія Гончарова. На засідання ходів також Олег Власов, але провідну роль на фінальній стадії зіграв Віктор Яценко. Саме він виступав проти клопотань потерпілих і відмовлявся спілкуватись із представником потерпілих в останні засідання у справі Царевич.

Нагадаємо, прокуратура висунула Оксані Царевич звинувачення у винесенні завідомо неправосудних рішень щодо 4 потерпілих – Ольги Лугової, Інни Царькової, Оксани Коваленко та Софії Атлантової.

У 2016 році справу передано до Шевченківського суду м. Києва. У суді допитали інспектора Козака, який начебто і зупиняв усіх чотирьох водіїв. Він категорично заперечив це та підтвердив, що всі 4 рапорти були сфальсифіковані.

Розгляд справи тривав дуже повільно. Засідання проходили в середньому раз у місяць. Аж поки не ввели карантин. З березня 2020 року суд раптом включивши турборежим. У тієї годину, коли потерпілі об’єднання єктивно не могли приходити на засідання, засідання призначались майже щотижня.

З іншого боці прокуратура зробила усе, щоб частина ключових доказів у справі не були досліджені. Так цілий ряд свідків у суді не допитували. Надзвичайно важливим доказом було втручання в авторозподіл справ. Однак прокуратура не викликала працівників суду, які його проводили. До речі, до цього причетна рідна сестра іншого відомого судді Печерського суду Віктора Кицюка.

Більше того, прокурор навіть не домігся допиту свідка Костюченка, який складав липовий протокол щодо потерпілої Ольги Лугової. Прокуратура спершу його викликала, але потім передумала.

28 травня 2020 року, скориставшись відсутністю потерпілих, які не змогли з’єднання явитись із поважних причин (самоізоляція після контакту з інфікованим на COVID), суд змінив порядок дослідження доказів і допитав обвинувачену Царевич. А потім швидко перейшов до судових дебатів.

26 червня потерпілі звернулись до суду з клопотаннями про виклик свідків і просили повернутися до допиту обвинуваченої. Серед іншого – просили викликати для допиту одіозну ексголову Печерського суду Інну Отрош. Однак прокурор виступивши проти і суддя відхилив усі клопотання. Таким чином суддя разом із прокурором заблокували можливість потерпілих реалізувати свої права та хоча б поставити запитання Царевич.

Все це призвело до того, що 30 червня Царевич була повністю виправдана. Половина вироку, присвячена недолікам досудового розслідування та порушення прокурорів. При цьому прокурори свідомо не виправили недоліки, що призвело до визнання недопустимим один із ключових доказів – експертизу про втручання в автоматичний розподіл справ.

Ми проаналізували майнове та фінансове становища прокурора Віктора І.яценка за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роки. Найбільший прибуток дає прокурорська зарплата. Ще Віктор Ігорович має солідні банківські вклади. Дружина Марія отримує лише соцвиплати, проценти по вкладах і дохід від продаж майна.

33-річний прокурор Яценко проживає з дружиною та двома доньками. Згідно з декларацією зареєстрований та фактично мешкає в Києві, у квартирі, яка йому не належить.

До 2019 у них була власна квартира в Києві на вул. Ващенка, 5 площею 64 кв. м, яку він з родиною приватизував у 2016 році. Мабуть, йдеться про службову квартиру. Однак у листопаді 2019 її продали за понад 1,5 млн грн та переїхали у квартиру площею 114 кв. м. У декларації Яценко скромно замовчав, хто є власником цього помешкання, хоча мав би вказати. Альо квартиру такої ж площі ми знайшли в декларації матері прокурора – Оксани Яценко, про яку ми розповімо нижче.

Щодо нерухомості, то Віктор Яценко є власником лише земельної ділянки в Білогородці під Києвом, площею 0,16 га, яку він придбав 31.01.2014. Ціни на землю в цьому селі завжди були захмарними, але прокурор чомусь не вказав, за скільки прибав цю нерухомість. До цієї ділянки прилягає інша – площею 0,17 га, яка придбана 11.06.2014 дружиною прокурора. Ціна купівлі теж не вказана, хоча очевидно, що відома подружжю. Впевнені, що заплатити за ці ділянки довелося чимало, оскільки розташовані вони в дуже мальовничому місці.

На цих ділянках розташований симпатичний будинок із двома гаражами, який на вигляд цілком завершень та обжитий. Альо в деклараціях чомусь вказаний як незавершене будівництво, що дозволяє не сплачувати податки за нерухомість





Дружина прокурора Марія, вочевидь, живе на незначні соціальні виплати та відсотки з депозиту. Однак за класикою жанру саме в її власності є найкоштовніше майно родини. Окрім вже згадуваної земельної ділянки в Білогородці є ще одна ділянка в елітних Лісниках, а також чималий будинок площею 338 кв. м і земля під ним у тій же Білогородці, зовсім поруч із вже згадуваною «недобудовою».

Цей будинок і землю під ним дружині прокурора подарувала Українська Валентина Вікторівна в явились в місті у 2012 року. Допускаємо, що це її мати. У відкритих джерелах відомо лише, що вона у 2014 році зареєструвалась приватною підприємицею з основним видом діяльності: «Оптова торгівля іншими продуктами харчування, зокрема рибою, ракоподібними та молюсками». Але, вочевидь, бізнес не мав успіху, бо вже в лютому 2017 вона знялася з обліку як підприємиця. А в червні 2020-го Українська Ст. Ст. подала декларацію кандидата на посаду начальника відділу з питань цивільного захисту та охорони праці в Міністерстві соцполітики. З декларації випливає, що вона живе саме в цьому будинку в Білогородці. Але ж звідки в тещі прокурора кошти для придбання таких недешевих будинку та землі ?





Дуже цікава історія і з набуттям земельної ділянки площею 0,1575 га у Лісниках. У декларації прокурор вказав, що дружина не розказала йому ні даті набуття цієї землі, ні її вартості. Дивно, правда ж. Проте як вона її придбала, розповідає Реєстр судових рішень. Виявляється, що ця земельна ділянка розміщена просто в лісі і її передача у приватну власність є дуже сумнівною. Ще у 2014 році заступник прокурора Київської області, який діє в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного університету біоресурсів і природокористування України, в особі відокремленого структурного підрозділу «Боярська лісова дослідна станція» оскаржив набуття у власність понад 20ти таких земельних ділянок, серед яких і дружини прокурора І.яценка.

Перші дві інстанції прокуратура програла, але Верховний Суд Постановою від 16.10.2019 у справі № 369/13599/14-ц вказав, що суди чомусь не перевірили, як землі лісового фонду потрапили в приватні руки, і скасував рішення попередніх інстанцій. Наразі справа знову на розгляді в Києво-Святошинському суді.

Невже дружина прокурора не засумнівалась, коли купувала ділянку в лісі, з призначенням «для будівництва», що тут щось не так?





Мати прокурора Яценко Оксана Богданівна – чиновниця з «великої дороги». Раніше працювала начальницею управління адміністративної та кадрової роботи в Держагентстві автомобільних доріг. Тобто саме з її погодження на різні посади у відомстві призначалися кандидатури. Зокрема й на керівні посади обласних управлінь.

Декларація Оксани Богданівни – красномовна. Ділянка в елітному селі Гореничі під Києвом, столична квартира площею 114 кв. м, в якій мешкає син, ще одна квартира в елітному житловому комплексі Одеси та в окупованому Криму. Ну і звісно ж, будинок у тих же Гореничах площею 436 кв. м із басейном і садом, яким опікується власний садівник. Журналістам чиновниця пояснювала, що все майно отримала до призначення у Держагентство автомобільних доріг від батьків.





20 липня 2020 року прокурор Віктор Яценко буде проходити атестацію у 4 кадровій комісії, яку очолює Віктор Мисяк. В Офісі генерального прокурора він керує департаментом, що здійснює процесуальне керівництво усіма справами Майдану. Дуже цікаво, як ця комісія оцінить прокурора з таким сумнівним майном та який причетний до розвалу однієї з ключових справ Майдану.

blog.prosud.info