Росіяни по повній потрапили з відпусткою

Закордонні курорти не поспішають відкриватися для громадян нашої країни, а відпочинок на вітчизняних загрожують зіпсувати екологічні проблеми.

Із запізненням через епідемію і карантин у Росії все ж починається період літніх відпусток. Починається, звичайно, з великими обмеженнями. Закордон для відпочинку поки недоступна — і незрозуміло, коли відкриється. А в рідній вітчизні якості відпочинку заважає не тільки «ненав’язливий сервіс» (хоча у ряді регіонів певні зрушення щодо усунення цього ганебного явища є), але і несприятлива екологічна ситуація.

Закордон поки не світить

Як розповіла на брифінгу виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Майя Ломідзе, ситуація вкрай складна, максимально невизначена». У середу, 15 липня, має бути опубліковано список країн, з якими у РФ, можливо, відкриється туристське авіасполучення (зараз квитки на авіарейси продаються тільки обмеженим категоріям пасажирів: мають вид на проживання за кордоном, а також які прибувають на навчання, лікування і до родичів, які потребують допомоги, але вже точно не туристам).

Які країни увійдуть у список — незрозуміло. І це зовсім не означає, що вже в четвер хтось кудись полетить на відпочинок. Процес відновлення закордонного відпочинку буде проходити «поетапно і на умовах взаємності». На сьогоднішній момент лише вісім країн заявили про готовність брати наших туристів і відпочиваючих. Майя Ломідзе оголосила цей список: в ньому Туреччина, Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Хорватія, Куба, Домініканська Республіка, Мексика і Мальдівські острови. Всі ці країни будуть вимагати довідку про відсутність коронавіруса і міряти температуру, інші вимоги у всіх свої.

В середу або четвер про своє рішення з приводу «руссо туристо» оголосить Італія, до кінця липня — Іспанія. Також в четвер має настати ясність, коли почне приймати росіян Абхазія. «Це може бути 17 липня — а може і 17 серпня», — з легкою іронією нагадала Ломідзе.

Загальне число росіян, які заздалегідь забронювали путівки взимку і навесні на літо, голова АТОР оцінила приблизно в півтора мільйона осіб, з яких добрих дві третини забронювали місця за кордоном і оплатили путівки повністю або частково. Ситуація з поверненням грошей поки неясна: всі чекають спеціальної постанови уряду. Причому, як зауважила Ломідзе, в проекті постанови передбачено навіть повернення з відсотками. Подивимося, що буде в реальності.

«Наш прогноз: якесь пожвавлення, перший етап відкриття міжнародного авіасполучення, як на виїзд, так і на в’їзд, очікується не раніше серпня», — зазначила Майя Ломідзе, додавши, що це можуть бути як перші числа серпня, так і після 15-го.

Туристичні авіарейси в Туреччину перебронювати з липня на серпень. До речі, в такому ж приблизно стані перебувають і іноземці, які хотіли відвідати нашу країну. За словами Майї Ломідзе, переважна більшість інтуристів ставиться до ситуації з розумінням і не вимагає повернення грошей, а перебронирует путівки на майбутній рік. Коли з яких країн почнуть прибувати туристи, поки зовсім неясно. В тому числі, незрозуміла ситуація з Китаєм — головним джерелом іноземних туристів для РФ і за сумісництвом «батьківщиною» коронавіруса.

Росіянам пропонують вітчизняне

Між тим, по рідній країні відпочиваючі вже поїхали. Цей потік виявився більше минулорічного — що і відповідає логіці: коли кордон на замку. За прогнозом АТОР, в середньому за сезон навантаження зросте на 15%. Зросла популярність таких не найспекотніших місць відпочинку, як Алтай або Бурятія (у поєднанні з чартерними авіарейсами), і додався новий курортний регіон — Хакасія.

При цьому пані Ломідзе намагалася вгамувати паніку, пов’язану з чутками про повному аншлагу в Криму і Сочі, хоча і підтвердивши, що попит «мегавысокий». Ситуація, за її словами, виглядає приблизно так: перш за все розхапали дорогі путівки — «аж до початку вересня». Це вклалися заможні росіяни, у яких не вийшло виїхати за кордон. Найбільш популярні путівки за ціною від 55 до 80 тисяч рублів на двох (Хакасія, наприклад, пропонує як раз по 55-60 тисяч на двох з перельотом). Ломідзе висловила надію і навіть упевненість, що навіть після відкриття кордонів «обвалення вітчизняної броні не буде».

У той же час «кожен день з’являються додаткові об’єкти» на російському півдні у вигляді готелів зірковістю в одну-дві зірки. Дешеві путівки за 24 тисяч рублів на двох є в достатку. При цьому максимально активізувався і приватний сектор, за даними якого АТОР не має.

Однак, крім побоювань, що на півдні не буде місць, існують і тривоги іншого характеру: як щодо екології на вітчизняних курортах? Це особливо має хвилювати тих громадян, які зважилися перенести відпочинок з-за кордону в рідні пенати.

Відпочинок на батьківщині — небезпечно

І ось тут надходить маса неприємних повідомлень з різних місць. Напередодні курортного сезону на пляжах Анапи було зафіксовано забруднення прибережної смуги нафтопродуктами. На Каспії, в районі міста Изербаш, активні туристи сфотографували сливи стічних вод у море і виклали в Instagram. А купання в морі в межах Махачкали заборонено республіканським Росспоживнаглядом: у воді виявляються холероподібні вібріони, які представляють ризик виникнення та розповсюдження гострих кишкових інфекційних захворювань. Основна причина забруднення — скидання у Каспій неочищених каналізаційних та поверхневих стоків. І ця ситуація триває рік за роком.

Як зазначили кореспонденту «Росбалта» член громадської ради при Ростуризму, керівник Туристичного експертного співтовариства ТЕС Сергій Поздняков і представник Екологічної вахти «Грінпіс» по Північному Кавказу Андрій Рудомаха, ситуація з курортами в цілому в кращу сторону не змінюється.

За даними Позднякова, хоча з промисловими забрудненнями зараз подекуди стало краще — просто тому, що багато заводи закрилися або тимчасово призупинили роботу через епідемії, — зростання числа відпочиваючих збільшив навантаження на інфраструктуру, яка і так досить зношена.

«Тема Геленджика і його бухти і раніше неодноразово піднімалася, вже років 20, але рішення цієї проблеми так і немає, — зазначив Поздняков. — По всіх каналах пройшло, що у Великому Сочі величезне навантаження на пляжі, стільки людей приїхало. Дуже багато скучили за свободу і воді, наїхало більше, ніж планувалося».

Не краще ситуація і в Криму. Громадські діячі з Коктебеля і Феодосії, за даними МК, скаржаться, що пляжі залиті каналізаційними стоками, а вода забруднена нечистотами. І навіть радять вибирати дикі пляжі подалі від населених пунктів. Проблема полягає в тому, що в більшості приморських населених пунктів застарілі очисні споруди розраховані на лімітований обсяг обробки стоків, який під час туристичного сезону значно збільшується. Погіршує ситуацію і бажання місцевого населення підзаробити (за гроші, виручені за курортний сезон, багато живуть всі залишилися до наступного приїзду туристів місяці). Тому на ділянках для ІВЖ виростають міні-готелі, а стоки, розраховані на одну сім’ю, з підвищеним навантаженням не справляються. Крім того, часто прибережні готелі і кафе підключені до води, але не до каналізації. Результат, як кажуть, на поверхні.

У сформованій ситуації Сергій Поздняков вважає оптимальним вибором для родини у нинішній непростий сезон відпочити ближче до дому: «в межах 500 км», орієнтуючись на «гостьові будинки, місця на річках».

Але, на жаль, з регіонів за межами півдня теж повідомляють про сюрпризи для відпочиваючих. З Березников на Камі пишуть про забруднення річки хлоридами кальцію, прокуратура шукає винуватця, жителі нарікають на місцевий хімпром. Бруд на береговій лінії зафіксована в Сестрорецьку поблизу Північної столиці. Крім того, горить сибірська тайга, і горить, за даними «Нових известий», рекордними темпами: за травень в атмосферу потрапило близько 60 мегатонн вуглекислого газу, що на 6 мегатонн вище минулорічного рівня. Як це позначиться на відпочинку?

Про те, що треба з усіх сил розвивати внутрішній туризм, в нашій країні з високих трибун говорилося вже давно — ще до всякого коронавіруса. Чиновникам високого рангу і політикам патріотичного флангу подорожі по рідній країні бачилися противагою «низкопоклонству перед Заходом». І скільки проектів, хороших і різних, було заявлено, у тому 2014 році, на хвилі патріотичного піднесення. Але віз з місця майже не стронулся. І тепер, схоже, звикли до закордонного відпочинку туристи поділяться своїми враженнями про вітчизняних курортах досить широко.