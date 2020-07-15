Естонія встановить на кордоні систему автоматичного розпізнавання облич

Міністерство внутрішніх справ Естонії проводити конкурс на поставку системи розпізнавання облич і автоматичних воріт для прикордонного контролю.

Про це стало відомо телерадіокомпанії ERR, повідомляє “Європейська правда”.

Система розпізнавання облич буде призначений для ідентифікації громадян третіх країн.

Така система автоматично сканує обличчя людини і порівнює його із загальноєвропейською базою даних. За словами керівника відділу інфотехнологій і розробки прикордонних послуг МВС Ромета Саалісте, ця система підвищить ефективність роботи прикордонників.

“Прикордонники отримають додатковий інструмент, в якому автоматична система буде допомагати ідентифікувати людину. Мета всієї цілісної системи – зробити процес більш надійним”, – пояснивши Саалісте. Нові автоматичні ворота для прикордонного контролю будуть перевіряти особу людини і її ідентифікаційний документ. На думку Саалісте, таке рішення прискорить перетин кордону для громадян ЄС. Поки що невідомо, коли саме нові технології будуть впроваджені на прикордонних пропускних пунктах.