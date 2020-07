Адміністрація морських портів України оголосила про проведення тендеру на закупівлю сувенірної продукції на 502,3 тис. гривень, повідомляє 368.media з посиланням на ProZorro.

ДП «Адміністрація морських портів України» оголосило o проведення тендеру на закупівлю сувенірної продукції в кількості 5298 шт. Очікувана вартість закупівлі становить 502,3 тис. гривень. Тендерні пропозиції приймаються до 20 липня.

Планується закупити 430 USB флешок c логотипом «АМПУ», 190 зарядних пристроїв пауэрбанк з логотипом, 760 чашок, 110 візитниць, 55 брелків з логотипом, 10 дерев’яних вітрильників сувенірних, 2600 кулькових ручок, 10 наборів ручок Parker, 500 значків з логотипом, 120 термокружок c логотипом «АМПУ», 5 книг «Кобзар» у шкіряній обкладинці, 275 настільних прапорців, 40 настінних годинників, 30 наручних годинників, 1000 поліетиленових пакетів, 2 папки для паперів, 2 затискачі для краватки, 2 пари запонок c символікою «АМПУ» і футляри.

Чому настільки несподівану держзакупівлю вирішили здійснити «в розпал епідемії коронавіруса і скорочення персоналу» залишається незрозумілим.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що глава АМПУ Голодницький хоче віддати більше 4 млн грн сумнівній фірмі.

В тему: Фірма-фігурант кримінальної виробництва виграла тендер Південного порту на 5 мільйонів

Все тече, але ніщо не міняється. Підсумки 5 місяців роботи Адміністрації портів

SKELET-info

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

В АМПУ вирішили купити сувенірів на півмільйона гривень оновлено: 15 липня 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0