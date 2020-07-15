“Мавпи із зоопарків зможуть стати лікарями”: МОЗ ініціює зниження прохідного балу для іспитів в медуніверситетах

Проекту наказу про зниження на 10% прохідного балу “Крок-2” та “Крок-3” – іспитів для студентів-медиків, зареєструвало Міністерство охорони здоров’я.

Відповідний документ опублікували на сайті МОЗ, пише “Українська правда”.

“Крок-1” перевіряє рівень знань з фундаментальних для медиків дисциплін – анатомии, фізіології, гістології, фармакології, патологічної анатомии, фізіології та інших. Його студенти складають наприкінці 3-го курсу навчання. “Крок-2” – це набір питань з клінічних дисциплін, в яких майбутні лікарі намагаються підібрати найбільш коректний метод діагностики чи лікування патології, зазначеної в умові.

Його складають у кінці 6-го курсу. “Крок-3” складається під час навчання в інтернатурі. До іспиту “Крок-3” допускаються інтерни лише за наявності сертифікатів про складання ліцензійних іспитів “Крок-1” та “Крок-2”. Щоб пройти тест “Крок-2″, наразі обов’язково правильно відповісти на 60,5% тестових завдань. У проєкті наказу це пропонують знизити до 50,5%. З 2015/2016 навчальних років для проходження Кроку-3” необхідно було правильно скласти 70,5% тесту.

Тепер хочуть, щоб для проходження Кроку-3″ було достатня 60,5% правильних відповідей. За словами голови наглядової ради медичної студентської асоціації Анастасії Петренко, документ опублікували нібито 9 липня, альо з’єднання явився він на сайті лише 14 липня. “Проєкт наказу має дату й номер, хоча на цьому етапі їх не має бути”, – додає Петренко.

Це сталося майже одночасно із заявою кардіохірурга Бориса Тодурова про те, що під час його зустрічі з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим обговорювали зниження прохідного балу ЗНО до 130 для педіатрів та санітарних лікарів. Політик Анатолій Гриценко у Facebook запропонував піти далі й взагалі скасувати іспити, тоді, за словами Гриценка, навіть мавпи із зоопарків зможуть стати “лікарями”.