У Львівській області 17-річний хлопець втік на Донбас, щоб воювати проти окупантів

В зоні проведення Операції об’єднаних сил співробітники поліції знайшли 17-річного жителя села Гринів Пустомитівського району Дениса Лагодича, який втік з дому, щоб воювати з російськими окупантами. Про це повідомляється на сторінці Львівської поліції в Facebook.

Зазначається, що 13 липня в правоохоронні органи звернувся батько підлітка з заявою про зникнення сина. Він розповів, що напередодні приблизно о 22.00 Денис покинув будинок і на зв’язок більше не виходив.

Хлопця відразу оголосили в розшук. Почалися пошуки, в яких брали участь працівники ювенальної превенції, дільничні, оперативники і працівники інших підрозділів місцевої поліції.

Відомості про Лагодиче розіслали у всі територіальні поліцейські підрозділи.

Сьогодні неповнолітнього знайшли на блокпосту біля Слов’янська Донецької області. Денис розповів, що збирався приєднатися до бійцям ВСУ, щоб відстоювати територіальну цілісність своєї держави.

Силовики дали пораду хлопцеві – за кілька років підготується до захисту батьківщини, після чого реалізовувати свої плани законним чином.