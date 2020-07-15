Ви тільки подивіться на нього!

У грудні минулого року в місто на Неві завітав новий віце-губренатор, який раніше був гендиром ЛСР, а після вирішив займатися в наших краях транспортними справами.

В який момент чувак з девелоперів ступив на цю доріжку, незрозуміло, проте ще раніше він обіймав посаду міністра транспорту в уряді РФ і начебто пішов у відставку, але планету завернуло в іншу сторону. Неефективний менеджер спрямував свій погляд на холодний Пітер, щоб тут боротися з дитячими комплексами, створюючи вид діяльності.



До речі, саме з вини Максима Соколова в Петербурзі відбувся різкий стрибок цін на проїзд у громадському транспорті, а також скорочення великої кількості приватних маршрутів, тому що йому так захотілося.

У 2017 році він чудесним образами уникнув жорсткого покарання за огидну організацію програми реконструкції аеропортів на Далекому Сході. Виявилося, що частина виділених грошей взагалі не була освоєна Соколовим: у 2013 році на розвиток аеропортової інфраструктури було виділено 106,1 мільярда рублів, 64 з них зник з радарів. Це ж просто неймовірна сума!

У 2019 році він був покараний за погану організацію конкурсу з реконструкції повітряної гавані в Благовєщенську.

конкурс оголошували тричі, проте він так жодного разу і не відбувся через відсутність претендентів. Причинами відсутності заявок називають високі вимоги до компаній і низьку фінансову привабливість проекту…

Справжню причину, думаю, ви і так все знаєте.

І незважаючи на дуже невдалий досвід роботи з транспортом, він все одно вперто продовжує лізти туди, куди його не кликали. Так, наприклад, з 2012 до 2018 року він очолював російський Мінтранс і не зміг розібратися з проблемою цін на внутрішні перельоти, хоча на її рішення виділялися великі гроші. Косяк він собі цей пробачив, а в червні вирішив очолив раду директорів АТ «Західний швидкісний діаметр», щоб і тут все загадити, як ніби у нас проблем без нього мало.