В платье на тонких бретелях: Мерьем Узерли похвасталась идеальной фигурой

Актриса Мерьем Узерли опубликовала новое фото. Читай, чтобы узнать больше.

Турецкая актриса Мерьем Узерли получила широкую известность после выхода в свет сериала “Великолепный век. Роксолана”, где сыграла главную роль – обворожительную супругу падишаха Хюррем-султан.

Мерьем Узерли

Сейчас Мерьем продолжает сниматься в сериалах, а также ведет Instagram-блог, где публикует личные снимки и делится некоторыми подробностями своей жизни с поклонниками.

Так, на днях актриса опубликовала фото, на котором позирует в черном шелковом платье на тонких бретелях. На лице Мерьем едва заметный макияж, а волосы собраны в небрежную прическу.

“Восхитительная Хюррем”, “ты великолепна”, “красотка”, “чудесное фото”, “такая соблазнительная здесь”, – комментируют фото Мерьем пользователи.