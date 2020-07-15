Під загрозою Курили, Калінінград і Оренбург

Ряд депутатів у Держдумі побоюються, що лазівка в забороні на відчуження російських територій може дозволити відщипувати від Батьківщини по шматочку.

Законопроект, який ставить знак рівності між екстремізмом і порушенням територіальної цілісності Росії, заручився у вівторок при розгляді в першому читанні Держдумою підтримкою більшості депутатів.

Це перший законопроект з тієї сотні, яку має ухвалити найближчим часом Держдума у зв’язку з внесенням поправок у Конституцію. Один з його авторів, глава комітету Держдуми із законодавства і держбудівництва Павло Крашенінніков, підніс своїм колегам проект під гаслом про непорушність і непорушності російських кордонів.

Він нагадав, що в Конституції тепер з’явилася норма, відповідно до якої не допускаються дії і заклики, спрямовані на відчуження частини території Росії. При цьому чинний закон про протидію екстремізму вже відносить порушення цілісності РФ до екстремістської діяльності. Тепер же в цьому законі пропонується уточнити це поняття, передбачивши, що порушення територіальної цілісності РФ, в тому числі відчуження частини її території, визнається екстремізмом.

Винятком стануть вважатися дії з делімітації, демаркації і редемаркации російського кордону з суміжними державами. А оскільки сусідів у Росії багато і деякі з них відкрито заявляють про територіальні претензії, то знайшлися депутати, які припустили, що новий закон хоч і гарантує територіальну цілісність країни, але все ж не залізно.

Наприклад, комуніст Олексій Курінний пригадав, як зовсім нещодавно російське керівництво зробило, за його словами, відчуження території в Хабаровському краї на користь Китаю, а в Баренцевому морі — Норвегії. «За яким механізмом вироблялося це відчуження? Як це називалося? І чи можна відчужувати Південні Курили в користь Японії в результаті делімітації або демаркації, яку залишили за дужками?», — прямо запитав депутат.

«Коли це ми і що віддали Норвегії? Щось я такого не чув», –

обурився у відповідь глава комітету Держдуми з безпеки Василь Піскарьов. Але пізніше депутати згадали, що мова йде про демаркацію російсько-норвезького кордону, здійсненої у 2010 році. До речі, відповідний договір між РФ і Норвегією про розмежування морських просторів і співпрацю в Баренцевому морі та Північному Льодовитому океані погодилися ратифікувати в 2011 році 311 депутатів з «Єдиної Росії», проти висловилися тільки в КПРФ, а ЛДПР і «Справедлива Росія» ухилилися від участі в голосуванні. В результаті Норвегія приросла 80 тис. квадратних кілометрів морської акваторії. При цьому вже в 2013 році місцеві дослідники оголосили, що саме там знайдено 2 млрд барелів вуглеводнів, вартість яких оцінили в 30 млрд доларів.

Інші депутати нагадали, що у 2005 році відбулася демаркація російсько-китайської кордону, в результаті якої КНР отримала територію загальною площею 337 квадратних кілометрів — ділянка землі в районі острова Великий (верхів’я річки Аргунь в Читинській області) та дві ділянки в районі островів Тарабаров і Великий Уссурійський в районі злиття річок Амур і Уссурі.

«Цілком можливо, що всі спірні території — від Курильських островів до Калінінграда — будуть передані в такому порядку: спочатку делімітація, ми стверджуємо, а потім демаркація», — висловив стурбованість депутат Держдуми від ЛДПР Сергій Іванов. За його словами, навіть Казахстан «має претензії на Оренбург і вважає його своїм». «І от як раз з допомогою цих застережень про делімітацію і демаркацію зможуть віддати наші території, а відповідальність за це ніхто не понесе», — обурився Іванов.

Між тим, Крашенинников наполягав на тому, що Росія не зможе позбутися таким чином якоїсь частини своєї території. «Мова йде про встановлення самого кордону, це технічне питання, яке регулюється міждержавними угодами», — запевнив депутат. Курінний ж вимагав «закрити цю лавочку повністю», тобто виключити до другого читання будь-які застереження, що дозволяють провести перегляд кордонів. «Інакше хто-то кому-то что-то передасть під економічні обіцянки», — продовжував він розвивати тему Курильських островів.

Прихильники законопроекту, навпаки, наголошували на те, що тепер не тільки усередині Росії, але і за її межами ніхто, за їхніми словами, і пискнути не зможе на тему «розчленування» нашої країни або повернення Криму. «Це (нові норми) стосується наших українських колег — заяви щодо Криму, які вони будуть робити, спричинять за собою покарання за законами РФ», — заявив, зокрема спікер Держдуми В’ячеслав Володін. Слідом за цим він додав, що притягати до кримінальної відповідальності будуть «будь-яких осіб», включаючи громадян РФ, які проживають за кордоном. «Будь — яких-чи це Україна, чи Прибалтика чи США — скільки б не минуло часу, вони повинні знати, потім їм це все відгукнеться», — попередив Володін.

Законопроект про покарання за порушення нового закону буде внесений до Держдуми вже найближчим часом. За словами Крашеніннікова, на перший раз винним вдасться відбутися адміністративним штрафом, а в другій можуть посадити у в’язницю на строк до десяти років. З цією метою в Кримінальному кодексі з’явиться окрема стаття, яка передбачає відповідальність за організацію процесів з відчуження території Росії, розповів депутат. Під неї будуть підпадати конкретні дії, наприклад, збір підписів за відчуження якої-небудь території, організація груп, ведення переговорів і т. д.

Приєднання ж до Росії нових територій або повернення колишніх порушенням територіальної цілісності вважатися не буде, дали зрозуміти в Держдумі. Хоча віце-спікер Держдуми Ігор Лебедєв намагався довести, що «з точки зору логіки, як приєднання, так і відділення (території) порушує цілісність держави». «Є поняття придбання і відчуження. Тут ми говоримо про відчуження», — зазначив у відповідь Крашенинников.