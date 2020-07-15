МВС скасує реєстрацію авто, якщо не сплачене мито за ввезення з-за кордону

Сервісні центри МВС мають законне право скасувати реєстрацію ввезеного автомобіля, якщо не сплачене мито за ввезення з-за кордону. До такого рішення по справі № 803/661/18 прийшов КАС Верховного суду України.

У 2018 році у Волинській області сервісний центр МВС скасував реєстрацію автомобіля Lexus GX470, так як в документах, на підставі яких він був зареєстрований, виявили ознаки підробки (у документі про сплату мита).

Суд першої інстанції та апеляційний суд скасували рішення сервісного центру МВС. Справа в кінцевому підсумку потрапило у Верховний суд.

КАС ВС підтримав скасування реєстрації Lexus GX470. Українське законодавство передбачає скасування реєстрації ввезеного автомобіля, якщо не було сплачено мито або встановлено факт, що документи, які підтверджують їх сплату, є фіктивними. Причому, реєстрація скасовується, навіть якщо у автомобіля новий власник, який уклав угоду купівлі-продажу після реєстрації.

Всі машини, які ввозяться в Україну, підлягають митному оформленню в порядку, встановленому чинним законодавством.