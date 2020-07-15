Кінець епохи бідності: “слуга народу” з’єднання явилася у ВРУ “ланцюгах” за шалену суму

Народна депутатка України від “Слуги народу” Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради України з коштовною прикрасою. Жінка “засвітила” на камери туфельки, яка коштує щонайменше 43 500 грн.

Про це сповістила у мережі журналістка Ганна Стешенко, опублікувавши відповідні фото. Так, Дмитрієва показала туфельки українського бренду Guzema Fine Jewelry з колекції Hidden Beauty.

На сайті компанії воно має назву “Каблучка-ланцюги” й можливе у різних варіаціях: жовте золотого, біле золото, поєднання жовтого та білого золота, з діамантами. Найменша вартість каблука – 43 500 грн (це ціна так званої “стартової комплектації”). Натомість каблучка з діамантами коштуватиме аж 78 750 грн.

“У минулому стоматолог Дмитрієва може собі дозволити таке кільце. Навіть при середній зарплаті нардепа в 40 тис. грн. Питання в іншому: чи доречно політику в публічному місці “світити” такі прикраси в країні, де епоха бідності так і не закінчилася?” – прокоментувала Стешенко.