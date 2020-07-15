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У МВС розповіли, як водії зможуть отримати пластикові права без черги

15.07.2020

Громадяни зможуть забрати пластикове посвідчення водія без простоювання в черзі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ на сторінці в Facebook.

Співробітники відомства зазначили, що для цього необхідно спочатку пройти авторизацію в Електронному кабінеті водія, вибрати функцію «Відновлення і обмін водійських прав», заповнити необхідні поля і вибрати сервісний центр, в якому найзручніше буде забрати посвідчення.

Зазначалося, що оплату послуги можна зробити за допомогою банківської карти, а всі квитанції прийдуть на електронну пошту. Коли водійські права будуть готові, необхідно попередньо узгодити терміни їх отримання в обраному центрі МВС.

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