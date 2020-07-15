60,5% українців считают, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, 21,5% – у правильному, – опитування

20% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми в найближчі кілька років, 47% – считают, що на це знадобиться більше часу, а 13,5% – вірять, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва”.

“21,5% респондентів считают, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 60,5% – що події розвиваються в неправильному напрямі”, – йдеться в дослідженні.

“20% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Близько 47% считают, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективи, а 13,5% висловлюють песимістичні думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми”, – зазначають соціологи.

“33% українців считают, що чинна влада вдається до політичних репресій, а 40% не погоджуються із цим”.