В Украине существенно ограничили эвакуацию автомобилей

Эвакуация авто на штрафплощадку возможна только в том случае, если оно мешает дорожному движению. Именно так постановил Верховный Суд еще 18 июня в деле № 686/14075/16-а, сообщает ЛИГА-Закон.

Истец обратился в суд с иском против Нацполиции с требованием отменить штраф за неправильную парковку (510 гривен), а также признать незаконными действия инспектора Патрульной полиции по временну задержанию авто и отправке его на штрафплощадку. Верховный суд решил, что в соответствии с Ч. 3. Ст. 265-2 КУоАП транспортное средство не может быть эвакуировано, если оно не препятствует существенно дорожному движению.

Части 4-6 этой же статьи указывают, что транспортное средство может быть задержано на срок до трех дней до решения в деле об административном правонарушении. Однако по прошествии трех дней владелец может вернуть авто, причем независимо от стадии решения в этом деле. Мало того, за представление такого обращения и возврат транспортного средства не может взиматься плата.

То есть, само по себе нарушение правил остановки и стоянки не является достаточным основанием для эвакуации. Если не создаются серьезные препятствия для дорожного движения, то все должно ограничиться штрафом.