Росіян попередили про можливий дефіцит ліків

Російські асоціації виробників медикаментів направили голові уряду РФ Михайлу Мишустину лист, в якому попереджають про можливі перебої в забезпеченні населення ліками.

Проблеми, вважають в об’єднання, можуть виникнути, тому що, згідно з новими правилами, з 1 липня 2020 року вводити в обіг медикаменти без маркування можна тільки при отриманні дозволу міжвідомчої комісії, повідомляє газета «Известия».

Виробники ліків пропонують спростити процедуру — дозволити компаніям лише повідомляти уповноважені органи про поставки, як це було раніше.

У Моз виданню заявили, що близько 170 декларацій на ліки без ідентифікації чекають рішення комісії. Однак галузеві експерти очікують, що проблеми з медикаментами можуть розпочатися приблизно через три місяці.

Нагадаємо, в минулий понеділок «Известия» повідомляли з посиланням на дані державної системи ЕМИС, що в Росії різко подорожчав анальгін, — минулого місяця середня ціна на популярний знеболювальне зросла на 26,5% до 17 рублів за упаковку. Більш того, зазначало видання, в комерційних структурах є дані про подорожчання анальгіну до 38%.

Як пояснювали «Известия», основна причина — зростання вартості імпортних фармсубстанций, з яких роблять навіть вітчизняні таблетки. З-за цього незабаром можуть піднятися ціни і на інші ліки, попереджають експерти.

Між тим пізніше у Федеральній антимонопольній службі (ФАС) заявили ТАСС, що не отримували звернень з приводу зростання цін на анальгін. «В антимонопольне відомство не надходило звернень з приводу зростання цін на препарат анальгін», — сказали в ФАС.

Додамо, в кінці червня зазначалося, що російські аптеки в минулому місяці продали ліків на 75,3 млрд рублів в роздрібних цінах, що на 14% менше, ніж у квітні поточного року. Такі дані наводяться в огляді DSM Group.

У натуральному вираженні продажу оцінюються в 351,7 млн упаковок. Це на 15,7% менше, ніж у квітні, і на 12,1% менше, ніж у травні 2019 року.

Як вважають експерти, зниження попиту на ліки може говорити про економію за рахунок зменшення доходів громадян, але, швидше за все, воно обумовлено безліччю інших причин. Наприклад, перед відходом у самоізоляцію багато закупилися ліками запас і тепер використовують запаси. Крім того, за рахунок постійного перебування вдома і частого миття рук люди рідше хворіють.