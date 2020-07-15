Андрій Гмырин: новий смотрящий за податковою

Буквально кілька днів тому ми писали про такого собі Андрія Гмырине, який позиціонує себе як новий «призначений смотрящий» тіньових потоків в ДПС.

Бізнес став гостро сприйнятливий до різних способів примусу до співпраці, напевно тому так охоче ділиться інформацією про умови на які їх намагаються нагнути. Отже, висуваються «програмні» умови на «горілчаний» ринку і «ринку експорту сільгосппродукції».

Просувають їх два близьких до Гмырину людини – Олексій Стельмах і якийсь «Ігор» які вже оголосили нові правила роботи та наявність у них мандата від нових керівників податкової міліції, а саме – 3 гривні з кожної лівої пляшки горілки (для спиртовиків) і 1% від обороту для експорту сельхоза (т. зв. «рваний експорт» тобто без документів) Правда, хлопці не враховують що при середній ціні зерна в 200 доларів і маржі 1-3 долара за тонну, віддати їм 2 долара як-то….По-цьому шум буде тільки наростати.

Примітно, що багато бізнесменів через свої зв’язки почали виходити на керівників податкової міліції з питанням підтвердження повноважень у знову з’явилися «кураторів» і….. отримали відповідь, що жодних нових правил ніхто не стверджував і не доводив ).

Ми так і не змогли до кінця зрозуміти, що за щасливий цей громадянин Андрій Гмырин, є не лише системні дані ЗМІ та інформація на рівні чуток, серед працівників силових структур та бізнесу. Офіційно в ЗМІ Гмырин згадується, як фахівець в податковому законодавстві — доцент кафедри кримінального права та кримінології в Університеті державної фіскальної служби України.

Вузькому колу осіб, з числа «обнальнащиков» і силовиків Гмырин став відомий. В 2014 році, коли Головою податкової служби був призначений його товариш Ігор Білоус.

Тоді – то і з’явився Андрій, з ідеєю створення нових «майданчиків». За його планами необхідно було спрямувати потоки «сірого імпорту», які були основними джерелами податкового кредиту для схем, на декілька підприємств, які таким чином сформували б величезний «склад» різної номенклатури, що дозволяло б створити підприємства, які під виглядом легальної діяльності надавало послуги обналу. Одна проблема — як змусити різні групи на цьому віддати свої потоки Гмырину?

Андрій з цією «програмою» прийшов тоді в МВС, податкову міліцію та СБ з пропозицією загнати всіх під нього, що з його слів значно б полегшило збори з ринку. Біда в тому, що розібравши деталі програми Гмырина силовики зрозуміли, що в підсумку Андрій їх просто «розводить» , приховавши внутрішню частину розрахунків і послали його…. Наступного разу Гмырин сплив у 2018 році практично з такою ж історією — справа в тому що в 2018 році головою КОДУ призначили бывего міліціонера Олександра Терещука, біля якого через якийсь час намалювався Гмырин з простою ідеєю – на носі вибори які треба якось забезпечувати. Якщо порівняти роботу в Київській області по об’ємах «схем» можна помітити, як з кінця 2018 і до весни 2019 їхні розміри різко збільшилися. І ось 2020 рік — знову з’являється А. Гмырин зі «старою» ідеєю збудувати «тіньовий» ринок зрозумілу і прибуткову конструкцію.

Ми не знаємо наскільки достовірна інформація про зв’язки Гмырина з начальником оперативного управління ДФС В. Ткаченко та іншими посадовими особами нашого. держави , але в переговорах Андрій розповідає про свою близькість до керівництва Офісу Президента, через яке він може забезпечувати вплив на силовиків. Правда це чи ні, до кінця не зрозуміло. Поживемо побачимо.

Автор: Олег Пащенко