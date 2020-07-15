Суд зобов’язав «американських партнерів» Коломойського повернути українській оборонці $8 млн

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», що входить до складу ДК «Укроборонпром», виграла арбітражний процес у американської компанії Gray Fox, яка не виконала контракт на виготовлення і поставку лінії для серійного виробництва корпусів великокаліберних снарядів на підприємстві. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Колегія арбітрів Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати повністю задовольнила позовні вимоги «Артема» і постановила стягнути з компанії Gray Fox на користь заводу суму в розмірі $8,3 млн, отриману в якості авансу за контрактом, а також відшкодувати додаткові витрати, пов’язані з процесом.

Наголошується, що українське підприємство зараз вживає заходів для виконання зазначеного арбітражного рішення на території США.

У березні 2018 завод «Артем» уклав контракт в рамках державного оборонного замовлення з американською компанією Gray Fox на постачання стратегічно важливої лінії для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів.

У травні 2018-го «Артем» заплатив постачальнику передоплату — $ 8,3 млн, але за рік обладнання на завод так і не було поставлено, а лінія не побудована. Зате американська компанія спочатку намагалася замінити обсяг і вартість устаткування для лінії, посунути терміни поставок, а ближче до завершення контракту її представники взагалі перестали виходити на зв’язок і надавати інформацію за запитами заводу.

У травні 2019 «Артем» почав арбітражний процес проти компанії Gray Fox в Арбітражному Інституті Стокгольмської Торгової Палати з вимогою повернути сплачені кошти та розірвати договір.