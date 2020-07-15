Кабмін затвердив підвищення зарплат медикам з 1 вересня

З 1 вересня 2020 року лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу підвищать зарплати.

Як повідомляє Урядовий портал, Кабмін прийняв рішення про виділення коштів на збільшення виплат медикам.

«Зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тисячі гривень, для середнього медичного персоналу вона підвищитися на суму близько 2,5 тисячі гривень, а для молодшого — близько 1,25 тисячі гривень», — заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що кошти спрямують на заклади охорони здоров’я сфери управління Моз через МОЗ, а в заклади охорони здоров’я комунальної власності — через Національну службу здоров’я України або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.