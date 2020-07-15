Под Киевом парень умер после уличной драки

Во время драки в селе Малютянка Киево-Святошинского района пострадал один из участников конфликта – 17-летний местный житель. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

Установлено, что зачинщиками драки были несколько приезжих киевлян, которые заранее заготовили биты. Столичные жители спровоцировали конфликт с местным 17-летним парнем и его избили. Пострадавший умер в машине скорой помощи. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от острой ишемической болезни сердца.

Всех участников инцидента задержали.

По факту смерти парня следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Поскольку драка не стала причиной смерти пострадавшего, а участники инцидента устроили драку, грубо нарушая общественный порядок, следователи открыли еще одно уголовное производство – по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства преступления. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. Мера пресечения для них изберет суд.