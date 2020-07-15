В Омську на який заперечує розпад СРСР пенсіонера-інваліда завели справу про екстремізм

В Омську на 72-річного пенсіонера-інваліда Володимира Безхлібний завели кримінальну справу про екстремізм. Чоловік заперечує розпад СРСР і був головою «Омського виконкому Ради народних депутатів РРФСР». Суд відправив його під домашній арешт. На цю історію звернула увагу «Нова газета».

Минулого тижня у пенсіонера вдома пройшов обшук з участю озброєних бійців спецназу. В постанові про обшук було сказано, що Безхлібний, за версією УФСБ Росії по Омській області, готував «збройне захоплення влади» в країні. При обшуку у нього вилучили комп’ютер, телефони, «державні друку РРФСР» і документи, в тому числі паспорт радянського зразка, який Безхлібний не замінив на російський. Оперативно-слідчі заходи також пройшли у його соратників.

Справу проти Безхлібний порушено за частиною 1 статті 282 КК («Організація екстремістського співтовариства»). Члени «Омського виконкому Ради народних депутатів» розповіли, що слідство має намір довести підготовку їм «захоплення влади». «Заступник начальника слідчого відділу УФСБ майор Волков впевнено заявив у суді: „Доказову базу подамо“, — повідомив „Новій газеті“ один із соратників Безхлібний Володимир Жигалін, що фігурує в постанові слідчого як координатор „екстремістської організації“. — Ви ж бачили Володимира Миколайовича [Безхлібний]: він — інвалід, кілька років тому потрапив в аварію, ходить з паличкою, не смішно самим органам нашим його в захопленні влади підозрювати? Або їм більше нічим зайнятися?»

Ще одна прихильниця Безхлібний Лариса Хруцкая зазначила, що вони — «люди мирні, не опозиція, просто прихильники СРСР».

У Росії вже кілька років набирає популярність рух, схоже на секту, прихильники якого називають себе «суверенними живими громадянами СРСР» або просто «громадянами СРСР». Представники окремих гілок руху вважають жителів РФ «мертвими». Учасники ряду об’єднань пропагують відмову від офіційних документів — паспорта, ІПН, медичного поліса. Хтось мотивує це тим, що будь-який папір з печаткою і гербом є «міткою рабів».

У квітні 2019 року суд в Єкатеринбурзі відправив на примусове лікування члена «Союзу слов’янських сил Русі» Андрія Злоказова. Він називав себе «головою Свердловської області РРФСР» і, за даними слідства, вимагав від дислокованих в регіоні військ організувати оборону проти чинної влади. У серпні 2019 року Верховний суд Комі визнав екстремістською громадську організацію «Союз слов’янських сил Русі», яку очолював Сергій Тараскін. Він оголосив себе «тимчасово виконуючий обов’язки президента СРСР». Ідеологія «Союзу слов’янських сил Русі» була заснована на переконанні, що юридично не розпадався СРСР, тому чинна у Росії влада нелегітимна.