Шахраї пристосувалися до карантину в Україні і придумали нову схему обкрадання громадян

Шахраї представляються співробітниками банківських установ, щоб виманювати дані українців і знімати гроші з їхніх рахунків. Про це повідомив директор департаменту Нацбанку Олексій Шабан в ефірі телеканалу 1+1.

Невідомі телефонують або надсилають повідомлення з вимогою надати їм пін-код карти або CVV-код, і тоді українці зможуть отримати грошові компенсації за пандемії коронавіруса.

«Громадянам надходять дзвінки або смс-повідомлення про те, що їм нібито нарахована компенсація державою у зв’язку з коронавірусом. Для нібито отримання таких грошей потрібно сказати пін-код банківської картки або назвати три цифри на звороті», — розповів він.

Шабан також додав, що будь-які дзвінки або листа з пропозицією про щось повідомити про себе і виграти що-небудь — найчастіше шахрайство.

Експерти стверджують, що подібна схема шахрайства не нова, а номери шахраїв легко перевірити в інтернеті. Вони просять відразу звертатися в поліцію, якщо гроші були вкрадені.

Привід для такого виду шахрайства з’явився, коли у квітні уряд обіцяв одноразову допомогу пенсіонерам у розмірі тисячі гривень.