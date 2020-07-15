Новий законопроект: Кожна людина, яка постраждала внаслідок насильницького злочину, отримуватиме компенсацію від держави

Ще не зовсім #перемога, але вже близько до неї: кожна людина, яка постраждала внаслідок насильницького злочину, отримуватиме компенсацію від держави!

А тепер детальніше:

Зараз усі, хто постраждав внаслідок насильницьких злочинів (зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, вбивства близьких родичів), законом належно не захищені.

Насильницький злочин ламає життя людини. Мало того, що людині злочинцем завдана шкода, далі їй доводитися витрачати час і гроші на лікування, поховай, ходити на допити та засідання суду.

Отримувати бодай якусь компенсацію від злочинця вкрай неприємно, довго і часто практично нереально.

Крок за кроком ми це змінюємо.

Сьогодні Кабмін підтримав наш законопроект, яким запроваджується механізм відшкодування шкоди потерпілим внаслідок насильницьких злочинів.

Кожна людина, яка постраждала внаслідок насильницького злочину, отримуватиме компенсацію від держави.

Виплати здійснюватимуться тим, кому злочином заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, близьким родичам померлих жертв злочину, потерпілим внаслідок статевих злочинів та потерпілим дітям, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.

Законом встановлюватиметься розмір мінімально можливого платежу – 40% прожиткового мінімуму.

Фактичні розміри компенсаційних платежів встановлюватиме Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті.

Виплату компенсацій здійснюватимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Після проведення виплат, держава стягуватиме компенсацію з злочинця у порядку регресу.

Крім того, кожен, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, сплачуватимуть спеціальний збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями.

До речі, своєю ініціативою ми не придумуємо велосипед. Створення фонду працює в країнах ЄС та передбачене Європейською конвенцією про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів 1983 року

Денис МАЛЮСЬКА