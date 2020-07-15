Бачо Корчілава: Архітектура конфліктів і в Грузії, і в Україні одна і та ж

Я добре пам’ятаю перші дні війни в Абхазії. Я вірив що війна це якесь непорозуміння. Не може такого бути.

Перші переговори через півтора місяці війни, коли взяли Гагру. Я вірив що після цієї кривавої м’ясорубки на переговорах все з’ясується і війну зупинять. Потім після першої атаки на Сухумі, знову були переговори. Знову перемир’я і розведення військ. Ще одна атака і ми втратили і Сухумі. Потім знову переговори. Потім знову переговори і введення миротворців. Переговори, переговори, переговори. Вони йшли роками.

Формули Березовського, Примакова, Лівіу Ботта, Дітера Бодена, Хайді Таліавіні і чорт ще знає кого. Потім перманентні масштабні бойові дії по лінії дотику. Партизани в Гальському районі в 1998. Потім знову переговори, саміти, чотиристоронні групи, військові спостерігачі ООН. Масова паспортизація російськими паспортами всіх, що живуть на окупованих територіях.

І я в 2000 році остаточно подорослішав. Я зрозумів що вже минуло сім років, а нічого не вирішується, тому що инспиратору війни Кремлю не потрібна ні наша перемога, ні перемога іншого боку. І не треба наша поразка, як і поразка іншого боку. Їм просто потрібен сам по собі конфлікт, який не дасть нам розвиватися і буде тримати на короткому повідку.

Коли все починалося мені було 18. В цьому році мені 45, у мене дорослі діти і онуки. А я все не можу потрапити додому. Шкода що тільки до 25 я усвідомив все що відбувається, тому що занадто занурився у процес і вірив що здоровий глузд повинен прокинутися в процесі переговорів. Коли йде мова про політичні інтереси Кремля не буває здорового глузду.

Цікаво — коли в Україні усвідомлює це більшість? Адже архітектура конфліктів у Грузії і в Україні одна і та ж.