Зеленському загрожує штраф до 1700 гривень за недекларування істотних змін у майні

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) направило до суду два протоколи про адміністративне порушення Президента Володимира Зеленського у зв’язку з неподанням ним даних про суттєві зміни в майновому стані.

«Протоколи направлені до суду», — повідомили у відомстві.

Адмінпротоколи були направлені до суду минулого тижня.

В агентстві уточнили, в якій суд передані матеріали.

За даними агентства, після вступу на посаду Президента Зеленський здійснив покупку і продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Таким чином, Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП.

Президенту вручили два протоколу у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 Купап).

Зеленському загрожує штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.