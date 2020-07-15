Кабмін заборонив ввезення російських вагонів в Україну

Кабмін України постановив заборонити ввозити в Україну вагони резидентів і залізничної адміністрації Російської Федерації. Про це повідомив нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі в середу, 15 липня.

Рішення про заборону

Цим документом забороняється до 31 грудня 2020 року ввезення на митну територію України вагонів, серед залізничних адміністрацій приписки яких з 20 лютого 2014 року є або була ж/д адміністрація Росії.

Відзначається, що така постанова набирає чинності з дня його публікації.

Коментар Криклія

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслив, що заборона на ввезення вагонів вже був упроваджений з 30 грудня 2015 року, а з 2019 року Україна купувала вагони тільки у підприємств-резидентів Росії.

«Постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року №1147 вже запроваджено заборону на ввезення на митну територію України з/д вагонів, що були у користуванні, які ввозяться у митному режимі імпорту з Російської Федерації», — зазначив Криклій.

15 вагонів, як розповів Криклій, перебували у власності підприємств-резидентів РФ.

«Однак у той же час з листопада 2019 року юридичними особами-резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Росія. З них попереднім власником 608 вагонів були підприємства-резиденти РФ, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року», — написав він.

«Щоб такі рухомі склади теж підпадали під дію заборони, ми внесли відповідні зміни до постанови, які сьогодні і підтримав уряд», — резюмував міністр.