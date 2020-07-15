Суд заарештував грошові коштів “Тедис Україна” за позовом АМКУ про штрафи на 6,5 млрд

Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом АМКУ до компанії “Тедис України” і 4 груп компаній виробників тютюнових виробів про стягнення до держбюджету в примусовому порядку накладених штрафів на загальну суму 6,5 млрд грн. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення ЕП з посиланням на прес-службу Антимонопольного комітету.

“Справу призначено до розгляду в судовому засіданні, яке призначене на 10 серпня 2020 року і в межах поданого позову судом частково задоволено заяву АМКУ про забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти ТОВ” Тедис Україна “в банківських установах”, – йдеться в повідомленні.

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів “Філіп Морріс”, “Джей Ті”, “Імперіал Тобакко”, “Брітіш Американ Тобакко”, “Прилуки”, а також реалізатора “Тедис” на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії, нагадує видання.

Пізніше “Тедис Україна” Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, що хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, про правомірність штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора “Тедис України” та інших виробників тютюну в жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії “Тедис Україна” спалахнув наприкінці березня 2017 року.

1 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у дистриб’ютора тютюнових виробів “Тедис Україна”. Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

“У справі компанії “Тедис Україна”, пов’язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у кількох містах України”, – повідомив міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста “допомоги терористичним організаціям псевдо республік і несплаті податків”.

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії і заборонив засновникам, працівникам “Тедис Україна” розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку у столичному філіалі Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ “Торгова компанія “Мегаполіс-Україна”, в травні 2016 року була перейменована в ТОВ “Тедис Україна”.