Волков сів на комбайн

Колектор “Инвестохиллс Веста” намагається забрати активи єдиного в Україні виробника комбайнів у групи “Білоцерківмаз” Олександра Олійника.

Північний апеляційний госпсуд 1 липня залишив у силі рішення першої інстанції, арестовавшего майно одного з найбільших в Україні сільгосп машинобудівних групи – “Білоцерківмаз”. На кону також активи, які належать групі єдиного в Україні виробника комбайнів – “Херсонського машинобудівного заводу”, на виробі якого не так давно катався головний радикал країни Олег Ляшко.

На фото – Олександр Олійник

“Білоцерківмаз” бізнесмена Олександра Олійника і в минулому голови білоцерківської організації Партії регіонів на початку нульових піднялася на те, що налагодив випуск дискових ґрунтообробних агрегатів на базі майна ВАТ “Білоцерківсільмаш”.

У 2007 році Олійник припинив сільськогосподарські муки зятя екс-президента України Леоніда Кучми Віктора Пінчука, викупивши у його структур 100% акцій ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”, створеного в ході санації переходу з-під крила держави підприємства Херсонські комбайни.

Завод у Херсоні випускав комбайни “Славутич” і намагався це робити наступні десять років, поки не перейшов на СП з фінської Rosenlew. У 2017 році на заводі випустили перші зернозбиральні комбайни Skif-280 Superior (версія фінської комбайни Sampo Rosenlew SR 3085 Superior). З тих пір завод випустив всього пару десятків одиниць дрібновузлового складання.

Спроби задавати тон у вітчизняному селхозмашиностроении не далися легко: група “Білоцерківмаз” та херсонський завод, як її поручитель, заборгували банку “Форум” за кредитними угодами від 2007-2009 років 6,5 млн доларів і 156 млн грн. Довгі роки банк, що знаходиться в процес ліквідації, відверто мляво працював з проблемним боржником.

На фото – Андрій Волков

Все змінилося в січні 2019 року. Тоді на Prozorro.sale Фонд гарантування вкладів продав борги компаній Олійника у складі лоту № F35GL40580, в який включили всі активи “Форуму”, не продані до цього окремо, балансовою вартістю 12,7 млрд грн.

З дисконтом 99% (за 125 млн грн) пул купила компанія “Инвестохиллс Веста” Андрія Волкова – у минулому очолював Нацкомфінпослуг, а в 2006-2009 роках колишнього головою правління “Альфа-Банку (Україна).

Як писав “ОЛІГАРХ”, в 2019-2020 роках компанія Волкова стала мабуть найактивнішим скупником проблемних боргів банків, які перейшли під управління Фонду гарантування вкладів фізосіб, і встигла за цей час попсувати нерви не одному іменитому боржника.

Олійник до боротьби з новим кредитором підготувався ґрунтовно. “Заявник зазначає, що після набуття права вимоги за генеральним кредитним договором, ТОВ “НВП “Білоцерківмаз” здійснило дії по відчуженню частини власного нерухомого майна на користь підконтрольних власникам боржника юридичних осіб. Так, згідно з рішенням від 11.02.2020, оформленого протоколом загальних зборів учасників ТОВ “Херсониндустриалпарк” у його статутний капітал внесено активи ТОВ “НВП “Білоцерківмаз”, зокрема нерухоме майно. Цим же рішенням до складу учасників товариства була прийнята Світлана Олійник, яка є одним із засновників ТОВ НВП “Білоцерківмаз”, з грошовим внеском у статутний капітал у розмірі 30 млн грн”, – заявляють в “Инвестохиллс Веста”.

Майно “Херсонського машинобудівного заводу” і зовсім змінило власника. Близько 221 тис кв. м. виробничих і адміністративних площ продали ТОВ “Торг-Трейд”. Це білоцерківське ТОВ належить Олександру і Анатолію Ярмульским. Останній – колишній голова правління «Укрсельхозмаша» з групи Олійника і його молодший бізнес-партнер.

Більш того, в червні 2020 року компанія Олійника подала зустрічний позов до фірми Волкова в якому намагається визнати недійсними торги з продажу боргів банку “Форум” та договір уступки боргу. Все це натякає на те, що легкої перемоги Волкову чекати не доводиться. З іншого боку, це свідчить про те, що прощати майже понад 300 млн грн він теж не має наміру.

oligarh.media