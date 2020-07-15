Медики назвали первые симптомы начинающейся пневмонии

Заболевание лучше поддается лечению на ранней стадии.

Заболевание легких способно вызвать много проблем и осложнений. Врачи утверждают, что пневмония в комбинации с заражением коронавирусной инфекцией представляет особую опасность для человека.

Медики пояснили, начало болезни можно определить по определенным признакам. Так, при пневмонии вредные микроорганизмы попадают в носоглотку. Человек чувствует желание прилечь для отдыха, вялость в движениях и постоянную усталость.

Кроме того, он ощущает затрудненное дыхание и сипение в горле, появляются температура и кашель.

Нередко пневмония возникает на фоне простуды или ОРВИ. Если вовремя обратиться к специалисту и не запускать течение недуга, можно быстро вылечить заболевание.

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