Уроки історії цінні дозовано. Без кінця озираючись назад, рано чи пізно можна скрутити собі шию.

Слідчий комітет днями оголосив, що розкриє братські могили у Волгограді, щоб притягнути до відповідальності нацистських злочинців і відновити вигляд жертв. Три тижні тому на Палацовій площі всупереч волі Росспоживнагляду з парадом пройшли підлітки-юнармейцы. Перед цим в Підмосков’ї освятили Храм Збройних сил. Велика вітчизняна війна не зникає з порядку федеральних каналів. В результаті не зникає відчуття, що ми постійно в режимі онлайн включені в контекст 1941-1945 років.

Я розмовляла з істориками з приводу порушення кримінальної справи 75-річної давності про звірства фашистів над мирними сталинградцами. Незалежно від їх політичних уподобань я чула одне: це добре, тому що справедливості немає термінів давності, а ми зобов’язані пам’ятати уроки минулого.

Це, без сумніву, так. Однак більшість із нас — не історики, і для нас розкопки старих могил — просто розкопки старих могил. Щось дивне й моторошне, з фільмів жахів. Розтин забитих трун, які десятки років пролежали в сирій землі і які краще залишити в спокої.

Так, ми повинні знати і шанувати свою історію, в ній багато славних сторінок. Так, її знецінення в Україні — крайність. Але не крайність чи — кожен день жити війною 75-річної давності?

Я знаю, про що кажу, бо народилася у Волгограді, і в моєму рідному місті це відчувається особливо гостро. Навіть під час футбольних трансляцій замість реклами пускають чорно-білі історичні кадри Сталінградської битви. З самого раннього дитинства мене, як і моїх земляків, оточувала війна. Музей-панорама «Сталінградська битва», Будинок Павлова, Мамаїв Курган, Алея Героїв, Площа Полеглих борців, вулиця 64 армії… Війна вросла в топоніміку міста, і стала єдиною його визначною пам’яткою.

В університеті я вперше почула про те, що Волгоград не повинен був знаходитися там, де знаходиться. Фашисти перетворили Сталінград в попіл, і були пропозиції залишити все як є — як вічний пам’ятник війні, доказ звірств фашизму. Залишити його мертвим — тим, хто на нього нападав і тим, хто його захищав. А місто для живих побудувати неподалік.

Від цієї ідеї відмовилися, Сталінград відновили на землі, политій кров’ю, де багато років не росла трава. Рішення мало сакральний зміст — Фенікс повинен був повстати з попелу, а місто, названий на честь вождя, повинен був стати зразково-показовим для всього СРСР.

Тільки не став. Він переродився в Волгоград, буквально зігнувся під вагою героїчного минулого, цього Армагедону XX століття. Через 75 років місто у всіх асоціюється тільки зі Сталінградською битвою і не цікавий нічим іншим. Незважаючи на фактично курортний клімат, велика кількість сонячних годин, мальовничу Волгу і прекрасну зрозумію, місто як і раніше притягує туристів лише своєю історією.

Між тим з 2014 року у Волгоградській області закрилося кожне четверте підприємство. Місто увійшов у п’ятірку аутсайдерів за рівнем середньої зарплати — за офіційними даними, 29,3 тис. рублів, а насправді — десь 15-22 тис. Регіон показує найгірші показники в Південному федеральному окрузі по міграційній відтоку населення: за 2017-2019 роки рідні краї покинули більше 14 тис. осіб. Молодь їде, і я знаю це, тому що поїхала сама — як і більшість моїх однолітків.

Чому ж місто-герой не розвивається і наполовину так успішно, як сусідній Краснодар? Є багато політичних, економічних і соціальних причин, але є і ще одна, трохи іншого порядку. Культурологи в один голос запевняють, що героїчне минуле тисне на волгоградців кожен день — впливаючи на настрій, самооцінку, спрямованість до нових проектів та ідей, образ власного майбутнього.

Це дуже символічно: без кінця озираючись назад, рано чи пізно можна скрутити собі шию. Уроки історії цінні — але дозовано, інакше стають токсичними і навіть можуть відбити бажання… жити.

Так може, пора припинити нескінченно відновлювати історичну справедливість і зайнятися проблемами сьогоднішніх принижених і ображених? Здається, їх не так уже й мало.