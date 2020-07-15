Лідером ОЗУ маріупольських «копів», що «підбивало під себе» наркозбувачів, виявився інспектор роті ТОР, якого вихваляла патрульна поліція

Банду маріупольських «перевертнів у погонах», що «кошмарила» місцевих розповсюджувачів наркотиків, із застосуванням насильства вимагала з ділерів данину та хабарі, а також опікувалася реалізацією «зілля» на теренах портового міста півдня Донбасу, очолював 26-річний інспектор взводу роті тактико-оперативного реагування (ТОР) Андрій Висоцький.

Про це повідомляє поінформоване джерело Dетектив-info та додатково підтверджується матеріалами суднового реєстру.

З них випливає, що саме Висоцького слідство вважає організатором в лавах Управління патрульної поліції Маріуполя ОЗУ, учасники якого займалися незаконним обігом наркотиків та одержанням хабарів від наркоторгівців. Слідство вважає, що на початку квітня поточного року лейтенант, якого півроку тому в патрульній поліції України наводили у якості прикладу самовідданості, хоробрості та професіоналізму (перебуваючи поза службою Андрій Альбертович тоді затримав п’ятому трав’яного хулігана, який біля одного з ринків Маріуполя вихопив ніж і пістолет, після чого почав стріляти по людях), усвідомив незадоволення власним матеріальним становищем. Та маючи на меті отримання незаконного прибутку та стабільного джерела доходу, вирішив організувати в Маріуполі власну схему з незаконного збуту амфетаміну.

Вилучати «зілля» Висоцький вирішив у наркозалежних осіб та збувачів, не повідомляючи слідчо-оперативну групу про свої дії. Задля цього у якості співучасника створеної ним ОЗП лейтенант долучив командира взводу №1 роті ТОР УПП в Донецькій області, 28-річного Степана Галалу, з яким підтримував товариські відносини.

Іншими членами угруповання зголосилися стати інспектори роті ТОР — 29-річний сержант Михайло Мірошник та 32-річний лейтенант в’ячеслав Горнів.

Після їх викриття силовики заявили, що загалом нараховується щонайменше 5 епізодів подальших звитяг «перевертнів у погонах». Мова йде про випадки збут амфетаміну, який члени ОЗУ вилучали в наркозбувачів, а також — відверті спроби «поставити» ділерів та наркозалежних Маріуполя на так звань «лічильник». Із застосуванням тортур в останніх «копі» вимагали хабарі, розмір яких коливався від 30 до майже 100 тис. грн.

Ввечері 9 липня 2020 року під час чергового здійснення злочину чотирьох членів групи Висоцького було затримано. Про це звітували Державне бюро розслідувань та прокуратура Донецької області.

Тоді силовики зазначали, що четвірка достойників з лав Управління патрульної поліції Маріуполя налагодила механізм одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів. «Перевертні в погонах» проникали до власності власності таких осіб, застосовували до них фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби, а в подальшому — збували «дурман». Окрім того поліцейські вимагали та одержували від наркоторговців неправомірну вигоду в якості плати за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності.

10 липня 2020 року затриманим «копам» було оголошено про підозру в отриманні хабарів (ч. 3 ст. 368 КК України), наркозбуті (ч. 3 ст. 307 КК України), перевищенні влади (ч. 3 ст. 365 КК України) та порушенні недоторканості житла (ч. 2 ст. 162 КК України). Наступного дня слідчий суддя Краматорського міського суду в’ячеслав Заборський обрав достойникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу, розмір яких становить 84, 210 та 315 тис. грн. відповідно.

Висоцький, Галалу, Мірошник та Горнів оскаржили такі рішення. Розгляд їх справ в апеляційній інстанції заплановано на 16 липня 2020 року.