Київська влада ніяк не виберуть підрядника під ремонт столичного крематорію

13 липня завершився другий в 2020 році аукціон під капітальний ремонт ритуального корпусу і підземної галереї Київського крематорію, яким володіє Київська міськрада: по вулиці Байковій, 16 у Голосіївському районі.

Вартість закупівлі чимала — 62,23 млн гривень. Рядків закінчення робіт — 31 січня 2022 років.

За даними ProZorro, в тендері брало участь 5 компаній з такими пропозиціями:

ТОВ «БК КБР» запропонувало свої послуги за 55,3 млн грн;

ТОВ «Альтіс-Констракшн» — 55,59 млн грн;

ТОВ «Буд-оптіма-Констракшен» — 56,559 млн грн;

ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» — 56,56 млн грн;

ПП «АМТ-Груп» — 57,4 млн грн.

Якщо відштовхуватися від цінової пропозиції, то повинно було виграти ТОВ «БК КБР». Однак на ProZorro зазначено, що пропозиція компанії було відхилено через проблеми з документами. Так що найближчим претендентом на перемогу здається ТОВ «Альтіс-Констракшн» з пропозицією в 55,59 млн грн.

Правда, офіційного рішення про виграш тендеру ТОВ «Альтіс-Констракшн» немає. Тому крапку в цій справі ставити ще рано. Аукціони по столичному крематорію вже провалювалися.

Аукціон під капітальний ремонт ритуального корпусу і підземної галереї Київського крематорію заявлявся в лютому 2020 року цього року. У ньому брало участь 7 компаній, але всі пропозиції були відхилені.

dubinsky.pro