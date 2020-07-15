Стали відомі доходи і активи людини Кличко в дорожньому будівництві

КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» (ДБШТС) є замовником будівництва багатьох скандальних об’єктів української столиці, в квітні 2020 року затвердила нового керівника Романа Лисневского. Він і раніше мав пряме відношення до керівництва підприємства, адже обіймав посаду заступника директора ДБШТС.

Саме ДБШТС визначає підрядниками, які будуть в подальшому виконувати роботи на об’єктах. Приміром, компанія «Північно-український будівельний альянс», яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася — Андрію Якусевичу, працювала над дорожнім покриттям Шулявського шляхопроводу. А сьогодні також залучена до дорожніх робіт з укладання асфальту на лівоповоротний з’їзд з вулиці Електриків на Подільський мостовий перехід (ПМП).

Все це змогли влаштувати завдяки близькості Микитася до мера Києва Віталія Кличка і особисто до Роману Лисневскому. У пресі регулярно з’являється інформація про корупцію, до якої має відношення ДБШТС.

Dubinsky.pro постарався більше з’ясувати про офіційні доходи Роман Лісневський, що має відношення до розпилу бюджету Києва.

Згідно з декларацією про доходи за 2019 рік, сім’я Лисневского володіє:

квартирою у Вишгороді на 102 м. кв., придбаної в 2016 році дружиною комунальника Оленою Лісневської;

паркомісцем на 18 м. кв., яке також знаходиться у Вишгороді і отримано у власність Романом у 2012 році;

автомобілем Hyundai Santa Fe 2012 р. в., купленим в 2016 році дружиною Лисневского за 317 тис. гривень.

50% ТОВ «ГУДВІЛС ГРУП», основним видом діяльності якого є вантажний автомобільний транспорт (записано на Олену).

За 2019 рік Роман Лісневський заробив 626 тис. гривень у вигляді зарплати від ДБШТС.

Олена Лісневська отримала дохід у розмірі 48 тис. гривень, які їй виплатила компанія «Пі енд Оу Ферімастерз», також у вигляді зарплати.

При цьому сім’я Лисневского має чималі готівкові заощадження:

$177 тис.;

21 тис. гривень.

На рахунках Лисневские зберігають 122 тис. гривень.

dubinsky.pro