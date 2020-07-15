Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Бужанського про мову

Верховна Рада опублікувала прядок денний на 16 липня, в якому відсутній скандальний законопроєкт “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою в закладах освіти”.

Про це стало відомо з порядку денного Ради.

Нардепи планують розглянути 40 питань, проте немає серед них законопроєкту, який усі обговорювали останніми днями. Законопроєкт Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року. Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.