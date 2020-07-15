Чому Хабаровськ не стане початком кінця

У Росії громадські протести часто означають не те, що їм приписують

Два дні мітингів в Хабаровську, які сталися у вихідні, перетворились в головне політичне подія, змусивши забути власне долю заарештованого губернатора краю Сергія Фургала. Сам факт того, що на вулиці крайового центру вийшли майже 30 тисяч осіб з протестними гаслами, потряс уяву багатьох диванних експертів, оживила надії позапарламентської опозиції на те, що «народ прокидається».

Але наскільки те, що відбувається на Далекому Сході відповідає мірі здивування одних і очікуваннями інших? Немає перебільшення і у перших, і у других? І наскільки можуть бути серйозними наслідки?

Звернемося до подій останніх років — на тому ж Далекому Сході. У вересні 2018 року кандидат від партії влади Андрій Тарасенко не зміг перемогти на губернаторських виборах у сусідньому Приморському краї, які перетворилися в гучний скандал і результати яких довелося скасовувати. Тоді теж проходили мітинги, підключилися представники опозиції — КПРФ і непарламентської з Москви. А чим все скінчилося? Кремль замість одного провалився губернатора-призначенця надіслав іншого призначенця — Олега Кожемяко. Повторні вибори в грудні провели вже з мінімізацією всіх ризиків, Андрія Іщенка — кандидата від КПРФ, який ледь не переміг у вересні, на них не допустили.

І виборча кампанія пройшла як по маслу: Кожем’яко отримав свої 62%. Жодних протестів проти нав’язаного з Москви кандидата, проти нечесного недопуску на вибори і іншого. Виявилося, що вирує вулкан дуже легко можна заспокоїти незначною подачкою, в даному разі — скасування підсумків голосування та надсиланням доброго пана замість недоброго. І все — Примор’я, принаймні на два роки, зникло з протестної карти.

Чому в разі Хабаровська слід очікувати інших результатів? Так, на Далекому Сході невдоволення політикою центру — давно усталений елемент регіонального свідомості. Цьому сприяє безліч причин. Проте є там уявлення про якусь альтернативу, образ бажаного майбутнього, умовно кажучи, у вигляді Далекосхідної республіки? Або, може бути, люди бачать альтернативу нинішньому політичному режиму в країні? Чи варто приймати стихійно вихлюпнулося роздратування населення за якісь довготривалі тенденції?

Так, арешт губернатора, як виявилося, популярного, спровокував демонстрації і ходи, причому назвати їх повною мірою «стихійними», напевно, буде неправильно. Оперативно підготовлені плакати, організація мітингів були б неможливі без ініціативної групи, яку утворили помічники Фургала.

Максим Блінов/

Думається, прихильники і співробітники арештованого очільника краю самі не очікували такого резонансу. Менш усього він потрібен був ЛДПР і Жириновському. Колишні чиновники з крайової адміністрації, спровокували ходи, сьогодні вже самі закликають до стриманості. ЛДПР поспішила відхреститися від демонстрантів у Хабаровську. А ось саме резонанс і став «стихійним», що показує градус роздратування людей. Але, повторимося, роздратування-це ситуаційне, безумовний рефлекс на арешт губернатора, можливість порівняно безпечно показати дулю владі, яка далеко і яка не займається тим, що належить, і мало приділяє уваги своїй околиці. Не більше того.

Підбере зараз Москва нову кандидатуру на зразок Кожем’яко, сильного і знає, і що — протести продовжаться? Люди будуть страйкувати, мітингувати? Зрозуміло, немає. Думається, і новий виконуючий обов’язки — кого б не призначали на цю посаду, отримає приблизно ті ж 62% на чергових виборах.

Історія Росії після 1999 року знала безліч регіональних конфліктів, достатньо згадати і захоплення адміністрації в Черкесске в 2004-му, знала і обрання опозиціонерів мерами у 2012-2013 роки — і в Ярославлі, і в Петрозаводську, і в Єкатеринбурзі. І як це впливало на політичну стійкість влади? Аж ніяк. Через деякий час опозиціонери виявлялися або в тюрмі, або їх видавлювали тим або іншим способом з їх крісел, і ніхто вже на їх захист не ставав. Той же Фургал насамперед поспішив запевнити Кремль у своїй лояльності, і, як показує став надбанням гласності його розмова з повпредом Юрієм Трутневим, працював тільки на «рейтинг президента».

Висновок може бути один — не варто приймати локальні протести за всеосяжну тенденцію. Щоб вони були такими, потрібні не просто невдоволення і роздратування людей, але їх віра в можливість досягнення своїх цілей, причому ці цілі не повинні зводитися до заміни поганого пана на хорошого, віра в безпеку для протестувальників і відсутність для них негативних наслідків і віра в те, що влада слабка і чинити опір не стане. Жодного з цих чинників в сучасній Росії не спостерігається. Так що, думається, що трапилися події в Хабаровську незабаром зникнуть з інформаційної порядку денного.