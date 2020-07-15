Наглая обезьяна чуть не раздела туристку

На индонезийском острове Бали макака-крабоед начала раздевать 38-летнюю британскую туристку Джилл Портер из Северной Ирландии. Инцидент сняли на видео и выложили в Twitter, собщает Сегодня.

На обнародованных кадрах показано, как в тематическом парке города Убуд обезьяна запрыгивает на колени к девушке, которая сидит на лавке. Сначала животное попыталось расстегнуть ее шорты, затем заглянуло под майку и дернуло за волосы.

«Думаю, обезьяны могли быть голодными и просто искали еду», – прокомментировала курьезный случай Джилл Портер. Британка также отметила, что поначалу была в ужасе, но потом пришла к выводу, что бояться нечего.

К слову, макаки-крабоеды вырастают до 60-65 сантиметров в длину и весят до 8,5 килограмма. По данным 2011 года, в Убуде живет более 600 макак-крабоедов.