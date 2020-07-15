Хабаровськ показав реальний рівень довіри до чинної влади

У Хабаровському краї не стихають масові мирні мітинги. За лічені дні регіон став головною протестної точкою Росії. Безправ’я і злидні дали про себе знати. Причини для невдоволення хабаровської команди накопичувалися багато років.

Раніше Путін передав Китаю 337 квадратних кілометрів російської території. В результаті дачні ділянки багатьох хабаровської команди опинилися в іншій державі. Жителі Хабаровська донині спостерігають свої ділянки з високого берега Амура. Інший берег тепер китайський.

Сьогодні Хабаровський край піддається нещадному розкрадання природних багатств, йде безконтрольна вирубка лісів.

У 2018 році з Пекіном підписаний договір про передачу в оренду Китаю 3,5 млрд гектар російської землі, включаючи деякі охоронювані природні зони. Китай отримав від Путіна право вести на ній сільськогосподарську діяльність, заготівлю ресурсів (близько 70% переданих територій — лісу) і забудову (дозволена майже на 60% переданої землі) протягом 50 років з можливістю автоматичного продовження договору.

Хабаровчане також ображені на Путіна і за перенесення столиці Далекосхідного федерального округу у Владивосток.

Громадяни краю відмовилися в 2018 році підтримувати нав’язаного Кремлем кандидата в губернатори і провели протестне голосування. Вони не прийняли масові фальсифікації і домоглися визнання владою результатів свого протестного голосування.

І ось демонстративний арешт діючого губернатора Фургала — системного чиновника від маріонеткової ЛДПР став спусковим гачком для виплеску накопиченого невдоволення путінської владою. Люди вийшли на вулиці і площі міст краю висловити невдоволення політикою Путіна. Хабаровський протест особливий. У нього немає лідерів, немає чіткої програми дій. Влади Хабаровського краю і міста Хабаровська, спочатку заигрывавшие з протестувальниками, тепер боязко ховає голову в пісок.

Тисячі людей продовжують виходити на вулиці. Ставши плечем до плеча, вони відчувають себе громадянами, думка яких не можна ігнорувати. Йде активне формування громадянського суспільства в краї.

З Хабаровська почалося те, що скоро спалахне по всій країні: стихійне невдоволення убогістю і безправ’ям регіонів. Хабаровськ показав всій країні реальний рівень довіри до чинної влади.