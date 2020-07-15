Українець п’ять років був рабом «барона» в Росії: бранець розповів про знущання і побої

Українець з Дніпропетровщини Сергій Кравченко провів у трудовому рабстві у “циганського барона” в Псковській області п’ять років. Він розповів журналістам, як жив у полоні і як втік.

Історію українського бранця видання описало Північ.Реалії. Кравченко їздив з України на заробітки до Росії з початку 2000-х років, коли на його батьківщині закрили колгоспи.

За освітою він тракторист-машиніст, але в Росії встиг побути і будівельником, і забійником худоби, і прибиральником.

“Мотався і зрозумів, що втомився, думаю, щоб в Москву не їхати, треба ближче що шукати – в маленьких містечках, таких як в Псковській області. І в 2015-м поїхав в ці краї. Спочатку в одного тут різав овець, він мене кинув”, – розповів Кравченко.

Після цього він познайомився в селі Опочки з 50-річним Артуром Козловським, якого місцеві називають «циганським бароном», бо впевнені, що він «найбагатший з циган в окрузі».

«Барон» привів його в свій будинок і попросив документи, щоб переписати паспортні дані.

“Не виніс він мені їх. Я весь час хотів піти, а він мені погрожував: «Я тебе в міліцію здам, у тебе віза прострочена». Спочатку обіцяв платити 10 тисяч рублів на місяць, годувати і житло. Але іноді давав тільки 50 рублів на сигарети і погану їжу – кислий суп. Я нагадував про гроші, а він: ти їси, живеш тут, і все”, – поскаржився українець.

За 50 рублів Кравченко прибирав у дворі, відповідав за худобу, святкові шашлики і працював швейцаром. Також він заявив, що його били.

“Били, коли щось не до вподоби, багато. Били барон і синку, а Рузанна (дочка господаря будинку) знімала це все на камеру. Не можу сказати, чому вона так робила. Один раз барон два шуруповерта на мені перебив на дві частини! І ліс мене вивозили, щоб бити, щоб ніхто крику не чув. І вдома не відставали – били. Приходив потім в магазин, а в мене обличчя распухшее, щелепа винесена. Продавці побачили і охренел. Вони мені допомагали, але нікуди не заявляли, тому що бояться. Хто поруч біля циганського барона живе, всі бояться. Краще вам не потрапляти до нього туди”, – розповів бранець.

«Циганський барон» Артур Козловський утримував українця проти його волі п’ять років (Альтернатива)

Він зізнався, що міг вийти в місто, але втекти з Опочки боявся.

“Я один раз сам намагався звідти піти, але невдало. Їхні родичі мене знайшли і повернули. І я отримав потім – мене живцем били, блін! По ногах так набили, що ліва нога, коли стою рівно, вона аж тремтить досі, напевно, нерв він мене зачепив”, – припустив чоловік.

За його словами, в поліцію він не звертався, оскільки правоохоронці добре були знайомі з “бароном” і часто разом з ним розважалися. До того ж у Кравченка не було документів.

Втекти йому допомогли активісти громадського руху “Альтернатива”, яким про чоловіка розповіли мешканці сусіднього району. В один з вечорів Кравченко зробив вигляд, що йде в магазин, але, переконавшись, що стеження немає, звернув на іншу вулицю – там його чекала машина. Його перевезли в сусідній регіон і розмістили в притулок «Альтернативи».