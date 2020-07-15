У Мінську знову жорстко «зачищають» масову акцію протесту

У ЦВК Білорусі в середу, 15 липня, зібралася черга з бажаючих подати скаргу на дії ЦВК про відмову в реєстрації кандидатами в президенти опозиційних кандидатів. Кількість людей у черзі протесту досягла 2500, після чого почалися масові затримання активістів.

Про це повідомляє білоруське видання Наша Нива.

Повідомляється, що причиною протесту стала нереєстрація ЦВК Білорусі Віктора Бабарика та Валерія Цепкало кандидатами в президенти, порушення виборчого законодавства та невключення незалежних кандидатів у виборчі комісії.

Черга, в якій число людей досягла 500 чоловік, розтягнулася від Будинку уряду до проспекту Незалежності до готелю «Мінськ», далі — до музею кіно і вздовж вулиці Берсона до вулиці М’ясникова в сторону Немиги.

Після 19:00 в Мінську почалися масові затримання активістів, які вийшли на протест.