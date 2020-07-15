Країни ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги нафтовидобутку

У грудні планують зменшити скорочення видобутку нафти до 7,7 млн барелів.

Країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і їх союзники на сьогоднішньому засіданні домовилися про поступове відновлення обсягів нафтовидобутку. У квітні країни ОПЕК+ рекордно скоротили нафтовидобуток за пандемії коронавіруса.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як розповів міністр енергетики Саудівської Аравії Абдул-Азіз ібн Салман, до грудня 2020 року країни ОПЕК+ зменшать скорочення нафтовидобутку до 7,7 млн барелів. Крім того, країни, які перевиконали обмеження в попередні місяці, виплатять компенсації.

За даними документів ОПЕК+, які у своє розпорядження отримало Reuters, вже в серпні і вересні країни-учасниці організації зменшать скорочення до 8,54 млн барелів після компенсацій з боку Ірану, Росії, Казахстану, Анголи та Нігерії.

Відзначимо, напередодні засідання ОПЕК+ з’явилася інформація про наміри низки країн-учасниць просити про відновлення обсягів нафтовидобутку на тлі відновлення попиту на нафтопродукти.