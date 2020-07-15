Підозрювані у вбивстві полковника СБУ затримано

Правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві полковника Служби безпеки України, слідчого в особливо важливих справах Романа Закладного. Про це повідомляє «Цензор.ні», посилаючись на власні джерела.

Один із правопорушників було затримано в квартирі по вулиці Маршала Малиновського – недалеко від місця вбивства Закладного.

Чоловіка звати Олександр Мамчук, йому 26 років, він родом з Лисичанська. Оперативникам затриманий заявив, що живе в столиці за цією адресою.

Також видання повідомляє, що у підозрюваних було знайдено банківська картка Закладного.

Джерело додало, що, згідно з попередніми даними експертизи, смерть полковника СБУ наступила в результаті удару по голові тупим предметом.









