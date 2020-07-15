«З одного боку Росія нахиляє, з іншого — Захід натякає». Лукашенко розповів про складному становищі країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив західні країни в подвійних стандартах і поскаржився на складне становище країни, розташованої між Європейським Союзом і Росією.

Про це він заявив на зустрічі з активом Вітебської області, повідомляє БЕЛТА.

За словами Лукашенка, сусіди на Заході іноді застосовують подвійні стандарти при оцінці ситуації в Білорусі, особливо під час виборів, у той час як Росія не входить у положення і продовжує гнути свою лінію.

«Ми потрапили в дуже серйозну ситуацію. З одного боку Росія з її позицією «не втратити, нахилити і пристебнути», з іншого — демократія на Заході. Вони вже нам починають натякати: ви дивіться, щоб все було демократично, щоб на вулиці не було зіткнень», — сказав політик.

Також він нагадав про розгін протестів у Франції і США. «Там без сльозогінного газу не обходиться. Покритикуйте Трампа, США за відсутність демократії. На Росію спробуйте наїхати. Побоюються», — заявив Лукашенко.

Як він вважає, західні критики вирішили «знову потренуватися» на Білорусі, але у них нічого не вийде. Лукашенко додав, що Білорусі «не ховається» від спостерігачів. «Але нам показувати пальцем, як жити, не треба. Ми знаємо, як жити», — додав він.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. ЦВК відмовив у реєстрації основним опонентам Лукашенка: екс-главі Белгазпромбанка Віктору Бабарико і засновнику Парку високих технологій Валерій Цепкало. Бабарико знаходиться в СІЗО. Його недопуск на вибори викликав масові акції протесту, які переросли у сутички з ОМОНом. Затримано майже 300 осіб. Порушено кримінальну справу про масові заворушення.