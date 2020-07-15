Новые семь чудес света (фото)

Новые семь чудес света по версии фонда New7Wonders Foundation. Победители всемирного конкурса выбирались путем голосования.
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1. Река Амазонка. Еще в 2011 году по результатам всемирного конкурса была признана одним из семи природных чудес мира.
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2. Бухта Халонг Вьетнаме. В 1994 году это место было взято под защиту ЮНЕСКО со всеми островами, полными диких пляжей, гротов и пещер.
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3. Водопады Игуасу. Они находятся на границе аргентинского и бразильского национальных парков «Игуасу». Оба парка были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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4. Чеджудо. Самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи. Здесь находится вулкан Халласан, высочайшая гора в Южной Корее.
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5. Подземная река Пуэрто-Принсеса, Филиппины. Пещера имеет несколько больших по размеру залов.
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6. Столовая гора, расположенная около Кейптауна на южном берегу Столовой бухты, – одна из визитных карточек города. Её силуэт изображён на флаге Кейптауна.
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7. Остров Комодо в Индонезии является частью Комодского национального парка. Особенно знамениты обитающие здесь комодские вараны.
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